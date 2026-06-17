देश

PM मोदींचा १ तासाचा कार्यक्रम, रस्ता ७ दिवसांसाठी बंद का? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Why Was Red Road Closed for 7 Days in Kolkata? योग दिनानिमित्त रेड रोडवर भव्य अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक ७ दिवसांसाठी वळवण्यात आली आहे. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय.
Road Closure Row Erupts Ahead of PM Modi’s Yoga Event

Road Closure Row Erupts Ahead of PM Modi’s Yoga Event

Esakal

सूरज यादव
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आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोलकात्यात ऐतिहासिक रेड रोडवर कार्यक्रमाची जय्यत तयारी सुरू आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोही सहभागी होणार आहेत. मात्र कार्यक्रमासाठी वाहतूक वळवण्यात आल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. काही तासांच्या कार्यक्रमासाठी रेड रोड आणि त्याला जोडलेल्या इतर रस्त्यांवरील वाहतूक ७ दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. याविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. Kolkata Traffic Curbs Spark Legal Challenge Before Event

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