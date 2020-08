दिल्लीत नवा होतो तेव्हापासून मुखर्जींनी मार्गदर्शन केलं; मोदींनी उलगडला स्नेहबंध

नवी दिल्ली - देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांनी श्रद्धांजली वाहिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवरून प्रणव मुखर्जींसोबतचे फोटो शेअर करत शोक व्यक्त केला. देशाच्या विकासात त्यांनी वेगळी छाप सोडली असल्याचं मोदी म्हणाले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्विटरवर म्हटलं की, प्रणवदा यांची कारकिर्द संपूर्ण भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन ट्विट केली असून त्यात म्हटलं की, प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपती भवनाला सर्वासामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवलं. 2014 ला दिल्लीत नवीन असताना पहिल्या दिवसापासून प्रणव मुखर्जी यांचं मार्गदर्शन, पाठिंबा आणि आशीर्वाद मिळाले असं मोदी म्हणाले. मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली तेव्हा प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती होते.

India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6

मोदी म्हणाले की, 2014 ला मी दिल्लीत नवीन होतो. पहिल्या दिवसापासून मला प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळालं. त्यांच्यासोबत घालवलेले क्षण नेहमच आठवणीत राहतील.

Deeply anguished on the passing away of former President of India, Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee ji. He was a vastly experienced leader who served the nation with utmost devotion. Pranab da’s distinguished career is a matter of great pride for the entire country.

माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनानंतर दु:ख व्यक्त केलं आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनानंतर त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. कुटुंबियांसह नातेवाइकांच्या दु:खात सहभागी असल्याचं ट्विट राहुल गांधींनी केलं आहे.

With great sadness, the nation receives the news of the unfortunate demise of our former President Shri Pranab Mukherjee.

I join the country in paying homage to him.

My deepest condolences to the bereaved family and friends. pic.twitter.com/zyouvsmb3V

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 31, 2020