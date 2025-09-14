Prime Minister Narendra Modi: काँग्रेसचा पाठिंबा दहशतवाद्यांना : पंतप्रधान नरेंद्र माेदींचा घणाघात; घुसखोरांना थारा नाही

मंगालदोई (आसाम) : ‘‘भारतीय लष्कराच्या जवानांना पाठिंबा देण्याऐवजी काँग्रेसने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिला,’’ असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केला. तसेच, घुसखोरी ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली असून देशात घुसखोरांना अजिबात थारा देणार नाही, असेही मोदींनी स्पष्ट केले. .CM Devendra Fadnavis: प्राध्यापकांची ८० टक्के पदे त्वरित भरणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;'उर्वरित २० टक्के पदभरतीस लवकरच मान्यता'.आसाममधील दारांग जिल्ह्यातील मंगालदोई येथे झालेल्या सभेत पंतप्रधान बोलत होते. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजनही केले. यावेळी मोदी म्हणाले,‘‘भारतीय लष्कराने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानमधील लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले. यावेळी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने लष्कराला पाठिंबा देणे अपेक्षित असताना त्यांनी मात्र पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनाच पाठिंबा दिला. आपले लष्कर पाकिस्तानशी लढत असताना काँग्रेस पक्ष घुसखोर आणि राष्ट्रविरोधी शक्तींना पाठीशी घालण्यात व्यग्र होता.’’ आॅपरेशन सिंदूरमध्ये जे यश मिळाले ते माता कामाख्येच्या आशीर्वादामुळे मिळाले, असेही मोदी यांनी नमूद केले..६२च्या युद्धाचा उल्लेखपंतप्रधान मोदी यांनी १९६२ मध्ये चीनबरोबर झालेल्या युद्धाचा उल्लेख करत माजी पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरही टीका केली. चीनच्या आक्रमणावेळी नेहरूंच्या धोरणांमुळे आसामच्या लोकांच्या मनावर ज्या जखमा झाल्या त्या आजही भरलेल्या नाहीत, असे मोदी म्हणाले. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा हे घुसखोरांनी अतिक्रमण केलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे तोडून त्याचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देत आहेत, असे नमूद करत मोदी यांनी सरमा यांचे कौतुक केले. काँग्रेसने भूपेन हजारिका यांचा अपमान केला तर भाजपने त्यांना भारतरत्न देऊन सन्मान केला, असेही मोदी म्हणाले. राज्यातील डबल इंजिनचे सरकार हे आसाम मधील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करेल, असे आश्वासन मोदी यांनी यावेळी दिले..‘‘देशाच्या सीमावर्ती भागात घुसखोरांद्वारे लोकसंख्येत बदल घडविण्याचा कट रचला जात आहेत. हे घुसखोर येथील महिला आणि मुलींचा अपमान करत आहेत. हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे,’’ असे मोदी म्हणाले..Sharad Pawar : राज्याची सामाजिक वीण विस्कटली: शरद पवार: 'सामाजिक ऐक्याबाबत तडजोड करणार नाही'.मोदी म्हणालेकाँग्रेसने दशकानुदशके आसामवर राज्य करूनसुद्धा ब्रह्मपुत्रेवर फक्त तीन पूल उभारले; तर भाजपने गेल्या दहा वर्षांत सहा पूल बांधलेडबल इंजिन सरकारमुळे आसामचा विकासदर १३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे,या शतकाचा पुढील काळ हा पूर्व आणि ईशान्य भारताचा असेल‘विकसित भारत’ संकल्पना सत्यात उतरविण्यासाठी ईशान्य भारताची भूमिका महत्त्वाचीस्वदेशी वस्तू खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.