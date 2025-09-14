देश

Prime Minister Narendra Modi: काँग्रेसचा पाठिंबा दहशतवाद्यांना : पंतप्रधान नरेंद्र माेदींचा घणाघात; घुसखोरांना थारा नाही

Narendra Modi’s Attack on Congress: आसाममधील दारांग जिल्ह्यातील मंगालदोई येथे झालेल्या सभेत पंतप्रधान बोलत होते. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजनही केले. यावेळी मोदी म्हणाले,‘‘भारतीय लष्कराने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानमधील लष्करी तळ उद्‍ध्वस्त केले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मंगालदोई (आसाम) : ‘‘भारतीय लष्कराच्या जवानांना पाठिंबा देण्याऐवजी काँग्रेसने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिला,’’ असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केला. तसेच, घुसखोरी ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली असून देशात घुसखोरांना अजिबात थारा देणार नाही, असेही मोदींनी स्पष्ट केले.

Congress
political
attack
War
Aasam
Prime Minister Narendra Modi
Terrorism

