PM Narendra Modi: मतपेढीच्या राजकारणामुळे नुकसान; मिझोरममधील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची काँग्रेसवर टीका

ऐजॉल (मिझोराम): ''ईशान्येकडील राज्यांना मतपेढीच्या राजकारणाची मोठी किंमत चुकवावी लागली असून भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागील अकरा वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांमुळे हा प्रदेश देशाच्या विकासाचे इंजिन बनला आहे,'' असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. .ते येथे व्हर्च्युअली आयोजित सभेत बोलत होते. पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. शहराच्या मध्यवर्ती भागात लॅम्युअल ग्राउंडवर पंतप्रधानांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते पण पावसामुळे त्यांना सभास्थळी पोचता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी विमानतळावरून व्हर्च्युअली सभेला मार्गदर्शन केले..''केंद्र सरकारच्या ईशान्यकेंद्री धोरणामध्ये मिझोरामला महत्त्वाचे स्थान असून कलादान मल्टिमोडल ट्रांझीट प्रोजेक्ट आणि रेल्वे प्रकल्पांमुळे हे राज्य थेट आग्नेय आशियासोबत जोडल्या गेले आहे,'' असे मोदी यांनी सांगितले..मोदींच्या हस्ते यावेळी बैराबी- सैरांग लोहमार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे मिझोराम हे राज्य रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. ''राज्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस असून ऐजॉल आता अन्य बड्या मेट्रो शहरांसोबत जोडल्या जाईल. आर्थिक विकासामुळे लोकांना राज्य सोडावे लागणार नाही,'' असे त्यांनी सांगितले..पर्यटन, रोजगार वाढणारविविध भौगोलिक अडथळ्यांवर मात करून येथील रेल्वे प्रकल्प उभारण्यात आला असून यामुळे राज्यातील जनतेच्या जीवनामध्ये नवी क्रांती येईल. या दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांमुळे ईशान्येकडील शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घडामोडींना वेग येईल. यामुळे रोजगार तर निर्माण होतीलच पण त्याबरोबर पर्यटनाला देखील बूस्टर मिळणार असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले..Pakistani Drones : अमृतसर-तरनतारन सीमेवर ड्रोन घुसखोरी फसली; BSF ने 6 पाकिस्तानी ड्रोन पाडले, एक किलो हेरॉइनही जप्त .मोदी म्हणालेराष्ट्र उभारणीत मिझोरामचे मोठे योगदानक्रीडा धोरणामुळे मिझो खेळाडूंना संधीईशान्य भारत बनतोय उद्यमशिलतेचे केंद्रजीएसटी सुधारणांमुळे सामान्यांना दिलासाकाँग्रेसच्या काळात आरोग्य सुविधा महागऑपरेशन सिंदूरमधून लष्करी सामर्थ्य दिसले.