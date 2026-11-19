नवी दिल्लीः भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रावर तीव्र शब्दांत टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी उद्योगपतींना सुनावले. उद्योगजगताने सरकारच्या कर सवलतींचा सर्व फायदा स्वतःच्या खिशात घातला, परंतु नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या नाहीत किंवा कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढवले नाहीत, अशा शब्दांत मोदींनी फटकारले.नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी बोलत होते. अनेक बडे उद्योगपती समोर बसलेले असताना पंतप्रधानांनी पहिल्यांदाच व्यवसायिक नेत्यांना इतक्या कठोर शब्दांत खडेबोल सुनावले. .सरकारने २०१४ मधील ३० टक्के कॉर्पोरेट कराचा दर २०१९ मध्ये २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केले, मात्र कॉर्पोरेट क्षेत्राने त्याला तितक्याच ताकदीने साथ दिली नाही आणि हे असेच सुरू राहणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा उल्लेख करताना मोदींनी उद्योगपतींना उद्देशून म्हटले की, "मला माहीत आहे तुम्ही टाळ्या वाजवणार नाही. मी हे चांगलंच ओळखून आहे.. कारण तुमची भूक इतकी मोठी आहे की, कितीही खाऊ घातले तरी पोट भरत नाही." तुम्ही तुमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले आहेत का किंवा नोकरभरती वाढवली आहे का, असा प्रश्न करत त्यांनी पुढे म्हटले की, "नाही. तुमचा दृष्टिकोन असा आहे की, 'मोदीजी, तुम्ही करा, आम्ही फक्त बघत राहू.' हे असेच चालणार का?".Dadar Station Renaming History : दादर रेल्वे स्थानकाला 'चैत्यभूमी' नाव देण्याची मागणी कधीपासून? १८५३ च्या 'माहिम रोड'पासून ते १९५६ आणि २०२६ पर्यंतचा संपूर्ण इतिहास वाचा!.गेल्या एका दशकात भारतातील वास्तविक वेतनवाढ एकतर स्थिर राहिली आहे किंवा घटली आहे, तसेच खाजगी क्षेत्र दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयशी ठरत असून सर्वाधिक रोजगार केवळ गिग इंडस्ट्रीमध्येच वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारला अशी अपेक्षा होती की कॉर्पोरेट कर कमी केल्यावर खाजगी क्षेत्र नोकऱ्या आणि पगार वाढवेल, परंतु तसे न होता मध्यमवर्ग महागाईचा सामना करत असतानाच एकूण प्रत्यक्ष कर संकलनात कॉर्पोरेट करापेक्षा वैयक्तिक प्राप्तिकराचा वाटा अधिक झाला, ज्याचा फटका देशाच्या आर्थिक विकासाला बसला कारण घरगुती उपभोग हा भारताच्या जीडीपीच्या ६१.५ टक्के इतका आहे..Pune Cleanliness : पुण्यातील खासगी आणि शासकीय मोकळ्या जागांवर कचरा टाकल्यास जागामालकांना पाच लाखांचा दंड, आयुक्तांची १५ दिवसांची मुदत.घरगुती वापर वाढवण्यासाठी सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत असल्याचे सांगताना मोदी म्हणाले की, आम्ही प्राप्तिकरात मोठा दिलासा देण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे लोकांची खरेदी क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. तसेच कर परतावा आता महिन्यांऐवजी एका आठवड्यात करदात्यांच्या खात्यात जमा होतो, असे सांगत त्यांनी उपरोधिक टोला लगावला की, "पूर्वी आठ महिन्यांनंतर पत्र यायचे, आज आठवड्याभरात रिफंड मिळतो; मिळतो की नाही? किमान त्यासाठी तरी टाळ्या वाजवा.".कमी कर भरण्यासोबतच भारतीय कंपन्या विक्रमी नफा कमवत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च २०२६ च्या मूल्यांकनानुसार, ७,९९२ बिगर-सरकारी, बिगर-वित्तीय सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांचा करपश्चात नफा २०२४-२५ मध्ये २३.१ टक्क्यांनी वाढला असून एकूण कॉर्पोरेट नफा २०२०-२१ मधील २.५ ट्रिलियन रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ७.१ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला आहे, ज्यात उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या जोरावर निव्वळ नफा मार्जिन दुहेरी अंकात गेले आहे.