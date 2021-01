भारतात जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेची सुरुवात होणार - पंतप्रधान मोदी 

नवी दिल्ली - देशात कोरोना लसीच्या लसीकरणाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्याआधी देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्राय रन पार पडली. यानंतर आता लसीकरणाला सुरुवात होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.

Speaking at the interaction with CMs on vaccination rollout. https://t.co/gbWZ4LsQGB

— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2021