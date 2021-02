पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याशी 'फोन पे चर्चा'

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. मोदींनी बायडेन यांच्या यशाबद्दल अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. ट्विटरवरून मोदींनी याची माहिती दिली आहे. बायडेन यांनी 20 जानेवारी रोजी अमेरिकेचे 46 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. भारत अमेरिके यांच्या द्विपक्षीय संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे.

बायडेन यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर अमेरिकेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेचे भारतासोबतचे संबंध कसे असतील यावर अनेक तर्क वितर्क लावले जात होते. याच पार्श्वभूमीवर बायडेन आणि मोदी यांच्यात चर्चा झाली.

Spoke to @POTUS @JoeBiden and conveyed my best wishes for his success. We discussed regional issues and our shared priorities. We also agreed to further our co-operation against climate change.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2021