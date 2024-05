PM Modi: लोकसभेचा प्रचार संपल्यानंतर काय करणार? PM मोदींनी घेतला मोठा निर्णय

#BreakingNews‌ #PrimeMinister #narendarmodi will meditate in #Kanniyakumari for 24 hours from 30th May to 1st June. He will mediate at the same spot where Swami Vivekananda meditated.#PunjabMaiChalegiJhaadu #bhaskarhindi #indiaallinace #bjp4india @narendramodi #T20WorldCup2024 pic.twitter.com/re2ZoIFvoU