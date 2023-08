नवी दिल्ली : देशातील २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या चर्चांना आता सुरुवात झाली आहे. यामध्ये काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी हे अमेठी इथून निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा काँग्रेसचे उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी केली आहे. तसेच प्रियंका गांधी देखील लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. (PM Modi vs Priyanka Gandhi may Election in Varanasi for 2024 LokSabha says Congress leader Ajay Rai)

अजय राय यांची नियुक्ती

काँग्रेसकडून अजय राय यांची नुकतीच उत्तर प्रदेशच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर उत्तर प्रदेशात त्यांचं समर्थकांकडून स्वागत करण्यात आलं. यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना राय यांना राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे कुठल्या मतदारसंघातून लढणार? असा प्रश्न विचारला. (Latest Marathi News)

यावर उत्तर देताना राय म्हणाले, राहुल गांधी हे अमेठीतून लढणार आहेत. तर प्रियंका गांधी यांची जिथून लढण्याची इच्छा असेल तिथून किंवा वाराणसीमधून लढायची त्यांची इच्छा असेल तर आमचा एक-एक कार्यकर्ता त्यांच्यासाठी जीवतोड प्रयत्न करेल. (Marathi Tajya Batmya)

राहुल गांधींचा झाला होता पराभव

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी गेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील 'अमेठी' आणि केरळमधील 'वायनाड' या दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. यामध्ये अमेठीतून राहुल गांधींविरोधात भाजपनं स्मृती इराणी यांना उमेदवारी दिली होती. यामध्ये इराणींचा विजय झाला होता तर राहुल गांधींना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पण राहुल गांधी वायनाडमधून निवडून आले होते, त्यामुळं त्यांनी संसदेतील आपली जागा राखली होती.

प्रियंका गांधींचा करिश्मा फेल

तर प्रियंका गांधी यांच्यावर काँग्रेसनं पहिल्यांदाच सरचिटणीसपदी नियुक्ती करत उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपवली होती. भाजपला शह देण्यासाठी प्रियंका गांधींचा करिश्मा निर्णायक ठरेल असंही त्यावेळी बोललं गेलं होतं. पण प्रत्यक्षात तसं होऊ शकलं नाही आणि काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला लोकसभेच्या केवळ दोनच जागा मिळाल्या होत्या.