Indore Airport:अहिल्यादेवींच्या पदचिन्हांवर मोदींचा प्रवास! इंदूर विमानतळाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण, काय म्हणाले ?

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी इंदूरच्या 'लोकमाता अहिल्याबाई होळकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'च्या टर्मिनल-१ चे लोकार्पण करून मालवा प्रांताला आधुनिक हवाई सुविधेची मोठी भेट दिली आहे. या कार्यक्रमात इंदूर विमानतळाला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सन्मानाचीही विशेष चर्चा झाली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'हवाई चप्पल घालणारा माणूसही विमानातून फिरेल' या स्वप्नाला गती देत मध्य प्रदेश सरकारने इंदूरच्या विमानतळ विस्तारीकरणाचा टप्पा पूर्ण केला आहे. केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांनी या कार्यक्रमात व्हर्च्युअली सहभाग घेतला..नव्या टर्मिनलची वैशिष्ट्ये आणि क्षमतासुमारे ५० कोटी रुपये खर्चून जुन्या टर्मिनलचे नूतनीकरण आणि विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. आता हे टर्मिनल प्रति तास ४०० प्रवाशांना हाताळण्यास सक्षम आहे. वर्षाला १५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्याची याची क्षमता आहे.यामध्ये १४ चेक-इन काउंटर्स, ३०० प्रवाशांसाठी बसण्याची व्यवस्था आणि १५० चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंग उपलब्ध आहे. ६००० चौरस मीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या या टर्मिनलमध्ये १८ विमान फेऱ्यांचे संचलन केले जाईल..अमेरिकन कौन्सिलकडून गौरवइंदूरमधील उत्कृष्ट हवाई सुविधांची दखल जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. अमेरिकन कौन्सिलने इंदूर विमानतळाला 'क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन' देऊन सन्मानित केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी हे प्रमाणपत्र विमानतळ प्राधिकरणाकडे सोपवले.'उडान यात्री कॅफे'ची मेजवानीविमानतळावर प्रवाशांना स्वस्त दरात खाण्यापिण्याची सोय व्हावी यासाठी 'उडान यात्री कॅफे' सुरू करण्यात आला आहे.प्रवाशांना येथे केवळ १० रुपयांत चहा आणि २० रुपयांत नाश्ता उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल..मध्यप्रदेशचा 'कनेक्टिव्हिटी' मास्टर प्लॅनमुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत:दर १५० किमीवर विमानतळ: राज्यात दर १५० किमीवर एक कमर्शियल एअरपोर्ट विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे.विमानतळांची संख्या: सध्या ८ विमानतळ सुरू असून रीवा, सतना आणि दतियानंतर आता उज्जैन आणि शिवपुरीमध्येही विमानतळ तयार होत आहेत. यामुळे एकूण संख्या १० होईल.इतर सुविधा: दर ७५ किमीवर एक एअरस्ट्रिप आणि दर ४५ किमीवर एक हेलिपॅड विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे..विकास आणि जनसेवामुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकमाता अहिल्याबाईंच्या पदचिन्हांवर चालून पंतप्रधान जनसेवेची पावले उचलत आहेत. राज्यात सुरू झालेली 'एअर अॅम्बुलन्स' सेवा गंभीर रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरत आहे. रेल्वे, रस्ते आणि विमान वाहतुकीचा हा विस्तार मध्यप्रदेशला देशाचे 'लॉजिस्टिक हब' बनवत आहे.