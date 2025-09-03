PM Modi Speech : आईवरील टीकेमुळे मनापासून व्यथित, पंतप्रधानांची भावना; राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेसवर जोरदार टीका

पाटणा : बिहारमधील ‘व्होटर अधिकार’ यात्रेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातुःश्रींबद्दल आक्षेपार्ह भाषेत विधान केल्याप्रकरणी पंतप्रधानांनी आज (ता. २) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘‘माझ्या स्वर्गीय आईबद्दल वापरलेल्या अश्लील शब्दांतील टीकेमुळे मनापासून व्यथित झालो असून, मी राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसला कदाचित माफ करीन; परंतु बिहारची जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले. बिहारमधील स्वयंसहायता गटांशी संबंधित महिलांसाठी नव्या सहकारी संस्थेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मोदींनी उद्घाटन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. .दरभंग्यातील अलीकडच्या घटनेवर विरोधी पक्षांवर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘ज्यांनी भारत मातेचा अपमान केला त्यांच्यासाठी माझ्या आईविरुद्ध अश्लील शब्दांचा वापर करणे काही मोठे नव्हते आणि अशा लोकांना शिक्षा व्हायला हवी. माझ्या स्वर्गवासी आईचा राजकारणाशी काही संबंध नव्हता, मग तिचा दोष काय होता; तिचा अपमान का केला? मी विरोधकांना कदाचित माफ करीनही; पण माझ्या आईचा अपमान केल्याबद्दल बिहारची जनता आरजेडी-काँग्रेसला कधीच माफ करणार नाही. .येत्या काळात राज्यातील मतदार या पक्षांच्या नेत्यांना नक्की शिक्षा करतील. बिहारमधील जनतेने राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या नेत्यांकडून उत्तराची मागणी केली पाहिजे. आईचा अपमान सहन करणार नाही, आरजेडीचा अत्याचार आणि काँग्रेसचे हल्ले आम्ही सहन करणार नाही, असा प्रत्येक रस्त्यावर आणि प्रत्येक वस्तीमध्ये आवाज उठला पाहिजे.’’.पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘‘बिहार ही माँ जानकीची भूमी आहे. येथे स्त्रियांना नेहमीच आदर दिला गेला आहे. याच भूमीवर छठ पूजा साजरी केली जाते. माझ्या आईचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून अपमान केला गेला. मी कधीच कल्पना केली नव्हती की असे काही घडेल. हा बिहारच्या माता आणि मुलींचा अपमान होता. राज्याचे लोक त्यांना कधीच माफ करणार नाहीत. मी एका आईचा मुलगा म्हणून माझी वेदना शेअर करीत आहे. मी देशातील महिलांच्या कल्याणासाठी अथकपणे काम करत आहे. माझ्या आईने मला मातृभूमीची सेवा करण्यास सांगितले, आणि मी तेच करत आहे. तिने कधीच स्वतःसाठी साडीही खरेदी केली नाही. तेच पैसे वाचवून आमच्यासाठी ठेवले. आईचा दर्जा देवाहूनही श्रेष्ठ आहे.’’.महिलांना कमी व्याजदारावर निधीपाटणा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (ता. २) बिहार राज्य ‘जीविका निधी साख सहकारी संघ लिमिटेड’चे आभासी माध्यमातून उद्घाटन केले. राज्यातील स्वयंसाहाय्य गटाशी जोडलेल्या महिलांना कमी व्याजदरावर सहजतेने निधी उपलब्ध होण्यासाठी या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी या संस्थेच्या बँक खात्यात १०५ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. .बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा तसेच राज्य सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी पाटण्याहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यक्रमात सहभाग घेतला. या नव्या सहकारी संस्थेमुळे बिहारमधील स्वयंसहाय्यता गटाशी जोडलेल्या ग्रामीण महिलांचे उद्योजकता कौशल्य वाढेल. बिहारमधील ‘एनडीए’ सरकार नेहमीच महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले..जेव्हा जेव्हा महिलाविरोधी मानसिकतेचे लोक सत्तेवर आले, तेव्हा आई, बहिणींना सर्वांत जास्त यातना सहन कराव्या लागल्या. आरजेडी-काँग्रेसच्या ‘माफिया राज’दरम्यान हे घडले. विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावरून माझ्या आईबद्दल जी टिप्पणी केली, ती कदापि विसरता येणार नाही.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.