HappybirthdayPM: पंतप्रधान मोदींनी घेतले आईचे आशीर्वाद; केले एकत्र भोजन

गांधीनगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आई हिराबेन यांच्यातील प्रेम आपण अनेकवेळा पाहिले आहे. इतरवेळी दिल्लीत असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाढदिवसाच्या निमित्ताने दरवर्षी आई हिराबेन यांची भेट घेतात. यावर्षीही त्यांनी न चुकता आईचे आशीर्वाद घेतले.

गुजराती थाळी आणि नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांचा आज वाढदिवस. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज, देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आज गुजरातमध्ये होते. त्यांनी गांधीनगर येथे आपल्या निवासस्थानी आई हिराबेन यांची भेट घेतली. आईचे आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी आईसोबत दुपारचे भोजन घेतले. फोटोमध्ये दोघांनी पारंपरिक गुजराती थाळी घेतल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी अनेक मुलाखतींमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी गुजराती पद्धतीचे जेवण पसंत असल्याचे सांगितले आहे.

