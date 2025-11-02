देश

PM Narendra Modi: संकटात भारताचा मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन, छत्तीसगडमध्ये विकासकामांना सुरुवात

Brahma Kumaris Raipur: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रायपूरमध्ये ब्रह्माकुमारींच्या शांती शिखर केंद्राचे उद्घाटन केले. १४२६० कोटींच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ करत ‘विकसित भारत’साठी राज्यांच्या प्रगतीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रायपूर : ‘‘कोणत्याही जागतिक संकटाच्या वेळी मदत देण्यासाठी भारत नेहमीच पुढे आला आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले.

Loading content, please wait...
political
Development
PM Narendra Modi
Visit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com