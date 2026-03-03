भावाशी बोललो! इस्रायल इराण युद्धानंतर पीएम मोदींचा आखाती देशांच्या प्रमुखांना कॉल, काय म्हणाले?

इराण इस्त्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य-पूर्वेत तणाव वाढतो आहे. तसेच या भागात अनेक भारतीय नागरिक अडकले आहेत. या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आता वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे घडामोडींना देखील वेग आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ४८ तासांत आखाती देशांच्या प्रमुखांशी फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती आहे. .मागील ४८ तासांत पंतप्रधान मोदी यांनी आठ आखाती देशांच्या नेत्यांशी दूरध्वनीवर चर्चा केली आहे. त्यांनी यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्याशी बोलताना इराणच्या हल्ल्यांचा निषेध केला. तसेच तेथील भारतीय नागरिकांची काळजी घेतल्याबद्दल आभार मानले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स, बहरीनचे राजा, आणि जॉर्डनचे राजा यांच्याशीसुद्धा चर्चा करत परिस्थिती जाणून घेतली..PM Modi : लष्कराची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे, पंतप्रधानांना विश्वास; नौसैनिकांसोबत साजरी केली दिवाळी.या चर्चेदरम्यान भारताने या देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करत संवादाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज अधोरेखित केली. आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय नागरिक आहेत. त्यांच्या सुरक्षेबाबतही पंतप्रधानांनी या देशातील प्रमुखांना फोन केला. याशिवाय त्यांनी ओमानचे सुलतान, कुवैतचे क्राउन प्रिन्स आणि कतारचे अमीर यांच्याशीही संवाद साधला. पंतप्रधान मोदींनी एक्स या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट याबाबत माहिती दिली..Putin-Modi Meet: क्रीडा आणि आरोग्यासह अनेक करार... पुतिन आणि मोदींच्या लक्षवेधी प्रतिक्रिया; भेटीत नेमकं काय घडलं? वाचा A टू Z अहवाल.दरम्यान, इस्त्रायल आणि अमेरिका यांनी इराणवर हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यू झाला आहे. इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत करणे आणि त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला आळा घालणे हा या हल्ल्यामागचा उद्देश आहे. मात्र, या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखातील अमेरिकेच्या तळांवर क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केले. त्यामुळे या भागात अशांतता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.