सुगा झाले पंतप्रधान; PM मोदींनी जपानी भाषेत दिल्या शुभेच्छा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानचे नव नियुक्त पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांचे अभिनंदन केले आहे. विशेष म्हणजे मोदींनी इंग्रजीसह जपानी भाषेत ट्विट करत सुगा यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. मोदींनी ट्विटमध्ये लिहिलंय की, जपानच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. इंडो-जपान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करुन विशेष रणनिती आखण्यासाठी संयुक्तपणे काम करु.

शेतकऱ्याचा मुलगा झाला जपानचा पंतप्रधान

Heartiest congratulations to Excellency Yoshihide Suga on the appointment as Prime Minister of Japan @kantei. I look forward to jointly taking our Special Strategic and Global Partnership to new heights. @sugawitter

— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2020