Social Media: एका ओळीची पोस्ट अन् थेट PM मोदींचा रिप्लाय; हा नेटकरी आहे तरी कोण?

New Delhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर एका नेटकऱ्यानेही मोदींकडे मजेशीर मागणी केली. ‘सॅम पित्रोदांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊ शकता, तर आम्हालाही द्या ना मोदीजी!’ अशी त्याची पोस्ट होती. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान मोदींनीही त्याला उत्तर दिले. त्यामुळे सध्या मिहिर झा नावाचा हा नेटकरी चर्चेत आला आहे..कोण आहे मिहिर झा?मिहिर झा यांचे एक्सवरील हँडल @MihirkJha असे आहे. त्यांनी पंतप्रधानांच्या पोस्टवर हिंदीतून ही विनंती केली होती. त्यांच्या पोस्टसोबत रडण्याचा इमोजीही होता. त्यावर मोदी यांनी, ‘तुम्हालाही दिवाळीच्या शुभेच्छा, मिहिर भाई! तुमचा सणाचा काळ आणि येणारे वर्ष आनंदाचे जावो,’ असे उत्तर दिले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi: आणीबाणीचा निर्णय चुकीचाच होता; सोनिया गांधी यांचे मत; इंदिरा गांधींनाही जाणीव झाली होती.आधी सॅम पित्रोदा, मग मिहिर झा!या संवादाची सुरुवात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांच्या वक्तव्यामुळे झाली. त्यांनी एका मुलाखतीत मोदी यांना ‘माझे गुजराती मित्र’ संबोधत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कौतुक केले होते. व्यक्ती म्हणून त्यांचा आदर करतो. आमच्यात वैयक्तिक मतभेद नाहीत, असेही पित्रोदा यांनी म्हटले आहे..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .पित्रोदांच्या या वक्तव्याची दखल घेत मोदी यांनी एक्सवर पित्रोदा आणि त्यांच्या पत्नी अंजना बेन यांना दिवाळी व गुजराती नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. याच पोस्टवर मिहिर झा यांनी आपली कमेंट केली होती आणि त्यानंतर मोदींनी त्यांनाही रिप्लाय दिला..राजकीय नेत्यांच्या पोस्टवर नेहमी गंभीर चर्चा आणि टीका पाहायला मिळते. मात्र, यावेळी एका नेटकऱ्याच्या साध्या, मिश्किल विनंतीला पंतप्रधानांनी दिलेल्या रिप्लायमुळे सोशल मीडियावर हलकीफुलकी चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.