"मोदींमध्ये शेतकऱ्यांशी आमने-सामने चर्चा करण्याची हिंमत नाही का?"

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी शेतकऱ्यांना संबोधित केले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पैसे टाकल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. त्यांचे आंदोलन सुरु आहे, पण मोदी त्यांचा सन्मान करत नाहीत.

एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत आमने-सामने चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये हिंमत नाही. सरकार 18 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचं म्हणते. पण तुम्ही पाहिलं तर हजारोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आलेले नाहीत. कारण 'मिडलमॅन' उपस्थित आहेत.

Modi Ji doesn't have the courage to talk face to face with the protesting farmers. Govt talks about Rs 18,000 cr being directly transferred to bank accounts of farmers. But, I want to say that middlemen still exist & the entire amount doesn't reach farmers: AR Chowdhury, Congress pic.twitter.com/d0SjCW5D87

