बंदी घातलेले ऍप वापरणाऱ्यांना होतो दंड? सरकारने केलं स्पष्ट

चायनिज अॅपवर भारतात बंदी घातल्यानंतर संबंधित अॅप वापरणाऱ्यांची निराशा झाली होती. मात्र तरीही टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने बंदी असलेले अॅप वापरली जात आहेत. दरम्यान, बंदी असलेली अॅप वापरणाऱ्यांना दंड केला जात असल्याची चर्चा होत होती. सरकारकडून असा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा शिक्षा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत सरकारच्या आदेशाचं पालन न केल्यास दंडाची तरतूद आहे. तसंच यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर प्लॅटफॉर्म जिथं युजर्सना कंटेंट जनरेट केला जातो त्याचाही समावेश आहे. याबाबत माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितलं की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत अॅप ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव कंटेंट ब्लॉक केला जातो. या कायद्याचे पालन न झाल्यास ब्लॉक असलेल्या सेवा पुरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. यात वापर कर्त्याला दंड केला जात नाही. हाफिज सईदला आणखी 15 वर्षांचा तुरुंगवास; पाकचा हा नापाक दिखावा कशासाठी? भारतात पबजीवर बंदी घातल्यानंतर अजुनही त्याचा वापर सुरू आहेत. APK फाइल ही पबजी मोबाइल कोरिया व्हर्जन टॅप टॅप आणि मोबाइल गेम शेअरींग प्लॅटफॉर्मवर देण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेक युजर्स ते इन्स्टॉल करून पबजी खेळत आहेत. अशी बंदी असलेली अॅप वापरणाऱ्यांनाही हे लीगल आहे की नाही असा प्रश्न होता. या प्रश्नासह आणखी काही प्रश्न माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आले होते. भारतात 28 जूनला पहिल्यांदा 59 चायनिज अॅपवर बंदीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यात टिकटॉक, लाइक, युसी ब्राउजर, कॅम स्कॅनर या अॅप्सचा समावेश होता. त्यानंतर जवळपास 118 अॅपवर 2 सप्टेंबरला बंदी घालण्यात आली होती.

