Viral Video: पुन्हा चर्चा मेलोडीची! मोदींनी मेलोनी यांना दिलं स्पेशल गिफ्ट, व्हिडिओ बनवत म्हणाल्या...

NARENDRA MODI AND GIORGIA MELONI VIRAL VIDEO: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या युरोप दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी त्यांचा इटली दौरा होता. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात द्विपक्षीय संबंध आणि सहकार्य आणखी वृद्धिंगत करण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत रोम इथल्या फ्लावियन अॅम्फिथिएटर असलेल्या प्राचीन कॉलेजियमच्या वास्तूला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सेल्फी काढत तो शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'Welcome to Rome, My Friend'. त्यांचा तो फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. .दरम्यान आता पंतप्रधान मेलोनी यांनी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये मोदी यांनी पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासाठी खास 'मेलोडी' चॉकलेट भेट म्हणून दिलं. दरम्यान टॉफी स्वीकारल्यानंतर मेलोनी यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत पंतप्रधान मोदींचे आभार सुद्धा मानले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांची मैत्री सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत आहे. दोघांच्या नावावरुन 'Melodi' हा शब्द सोशल मीडियावर ट्रेड झाला होता. आता याच ट्रेंडला वास्तव्यात आणत पंतप्रधान मोदींनी मेलोनी यांना 'मेलोडी' चॉकलेट गिफ्ट दिल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहेत. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..Narendra Modi: जर युद्ध संपलं नाहीतर सर्व गमावून बसू; ऊर्जा संकटावर नरेंद्र मोदींची जगाला इशारा, जागतिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त.