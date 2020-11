मोदींनी गुजरातला दिली सुंदर भेट; भावनगर-सूरतदरम्यान समुद्री फेरी सेवेचे उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला एक सुंदर भेट दिली आहे. आज नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे भावनगर आणि सूरतच्या दरम्यान समुद्रातून फेरी सेवेचे उद्घाटन केले आहे. आता भावनगर आणि गुजरातच्या दरम्यानचे 375 किलोमीटरचे अंतर कमी होऊन ते फक्त 90 किलोमीटर इतके झाले आहे. या प्रसंगी नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आज घोघा आणि हजीराच्या दरम्यान रोपॅक्स सेवेस सुरवात होत आहे. त्यामुळे सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरात या दोन्हीही क्षेत्रातील लोकांचे वर्षांनुवर्षाचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.

Gujarat: PM Narendra Modi to flag off Ropax ferry services between Surat & Saurashtra today (Nov 8).

Mansukh Mandaviya, Union Shipping Minister says, "This ferry service will reduce the distance between Surat & Saurashtra from 317 km to just 60 kilometres." pic.twitter.com/jHis0IHoeg

