...तर 2040 मध्ये पूर्ण झाले असते अटल बोगद्याचे काम, PM मोदींचा यूपीएवर निशाणा

रोहतांग- जगातील सर्वात लांब अटल बोगद्याचं आज (दि.3) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात तत्कालीन यूपीए सरकारवर निशाणा साधला. वर्ष 2002 मध्ये अटलजी सरकारने या बोगद्याचा शिलान्यास केला होता. अटलजींचे सरकार गेल्यानंतर या कामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिस्थिती इतकी वाईट होती की, 2013-14 पर्यंत या बोगद्याचे फक्त 1300 मीटरपर्यंतचे काम झाले होते. तज्ज्ञांच्या मते 2014 मध्ये या बोगद्याचे ज्या गतीने काम होत होते. त्याच गतीने काम सुरु राहिले असते तर अटल बोगद्याचे काम पूर्ण होण्यास 2040 साल उजाडले असते, अशा शब्दांत त्यांनी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवर टीका केली.

यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी हिमाचल प्रदेशातील जुन्या आठवणी ताज्या केल्या. ते म्हणाले, आज फक्त अटलजींचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. तर हिमाचल प्रदेशातील कोट्यवधी लोकांचे अनेक वर्षांपासूनची प्रतीक्षा संपुष्टात आली आहे. अटल बोगद्याचे लोकापर्ण करण्याची मला संधी मिळणे हे माझे भाग्य समजतो.

Experts say if the tunnel was constructed with the pace it was being built at that time, it would probably be completed in 2040. We completed the work in just 6 years that would have taken 26 years: PM Narendra Modi pic.twitter.com/ODUHWH0aqZ

