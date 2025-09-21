देश

Prime Minister Narendra Modi: स्वदेशीचा संकल्प करा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; जीएसटी बचत उत्सवाला सुरुवात

Swadeshi Sankalp Initiative Begins: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी जीएसटीमधील करांचे टप्पे कमी करत अनेक वस्तूंवरील कर कमी करत असल्याची घोषणा केली होती. या सुधारित करांची अंमलबजावणी उद्या घटस्थापनेपासून होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी आज जनतेशी संवाद साधला.
PM Narendra Modi launches the Swadeshi Sankalp initiative at the start of the GST Savings Festival, encouraging citizens to embrace local products.

नवी दिल्ली : ‘‘वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीतील (जीएसटी) सुधारणेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. सोमवारपासून (ता. २२) या सुधारणांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असून वस्तू स्वस्त झाल्याने जनतेचे तोंड गोड होईल,’’असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केला. घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला देशावासीयांशी संवाद साधताना मोदी यांनी, ‘विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा संकल्प करावा,’ असे आवाहनही केले.

