Prime Minister Narendra Modi: स्वदेशीचा संकल्प करा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; जीएसटी बचत उत्सवाला सुरुवात

नवी दिल्ली : ''वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीतील (जीएसटी) सुधारणेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. सोमवारपासून (ता. २२) या सुधारणांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असून वस्तू स्वस्त झाल्याने जनतेचे तोंड गोड होईल,''असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्यक्त केला. घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला देशावासीयांशी संवाद साधताना मोदी यांनी, 'विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा संकल्प करावा,' असे आवाहनही केले. .अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी जीएसटीमधील करांचे टप्पे कमी करत अनेक वस्तूंवरील कर कमी करत असल्याची घोषणा केली होती. या सुधारित करांची अंमलबजावणी उद्या घटस्थापनेपासून होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी आज जनतेशी संवाद साधला. नवरात्रीच्या जनतेला शुभेच्छा देत मोदी म्हणाले,''शक्तीच्या उपासनेचे पर्व म्हणजे नवरात्रीला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. याच दिवशी जीएसटी सुधारणा लागू होत आहेत. देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या या सुधारणांमुळे जनतेचे आणि छोट्या-मध्यम उद्योजकांचे तोंड गोड होणार आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसाच्या सूर्योदयासोबतच नव्या पिढीच्या सुधारणा लागू होतील. एकप्रकारे देशात 'जीएसटी बचत उत्सवा'ची सुरुवात होत आहे.''.पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी देशाला उद्देशून केलेले हे ११ वे भाषण होते. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पहिले भाषण करताना त्यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. तर अलीकडील काळात १२ मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर'ची माहिती त्यांनी देशवासीयांना दिली होती..नागरिक देवो भव...जीएसटी कर कपातीमुळे जनतेची बचत वाढेल आणि विविध प्रकारच्या वस्तू ते सहज खरेदी करू शकतील, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. मोदी म्हणाले,''गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, युवावर्ग, उद्योजक, महिला अशा सर्व घटकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यापुढील काळात देशात पाच आणि १८ टक्के असे कराचे दोनच टप्पे असतील. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या असंख्य वस्तूंचे दर आवाक्यात येणार आहेत. अनेक वस्तू आणि सेवा एकतर करमुक्त होतील अथवा स्वस्त होतील. ज्या वस्तूंवर १२ टक्के कर लावला जात होता, त्या श्रेणीतील ९९ टक्के वस्तू पाच टक्के कराच्या श्रेणीत आल्या आहेत. 'नागरिक देवो भव' या मंत्रासह वाटचाल सुरू आहे. त्याची झलक नव्या पिढीच्या सुधारणांमध्ये दिसून येते. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि जीएसटीच्या सुधारणांमुळे जनतेचे सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत. विकसित भारताच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना आपल्याला आत्मनिर्भर बनावेच लागेल. करप्रणालीत सुधारणा करत असतानाच विकासाच्या घौडदौडीत प्रत्येक राज्याला सहभागी करून घेतले जाणार आहे.''.'वस्तू देशातच तयार करा''एक देश एक करप्रणाली' अर्थात जीएसटी प्रणाली २०१७ मध्ये लागू करून देशाला विविध प्रकारच्या करांच्या जंजाळातून मुक्त करण्यात आले, असे सांगत पंतप्रधान पुढे मोदी म्हणाले, ''देशाला आत्मनिर्भर करण्यात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे मोठे योगदान राहणार आहे. ज्या वस्तू देशात बनू शकतात, त्या देशातच बनवल्या पाहिजेत. लोकांनी देखील स्वदेशी वस्तूंची खरेदी आणि विक्री करायला हवी. 'स्वदेशी वस्तू खरेदी करतो' असे प्रत्येकाने अभिमानाने सांगायला हवे. मागील ११ वर्षांत २५ कोटी लोकांनी गरिबीला पराभूत केले आहे. नवीन मध्यमवर्गीय श्रेणीत हे लोक सामील झाले आहेत. प्राप्तीकरातील सवलत आणि जीएसटी करातील कपात असा दुप्पट लाभ या लोकांना होणार आहे.''.मोदी म्हणाले..जीएसटी बचत उत्सवामुळे घर बनविणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी, स्कूटर अथवा मोटरकार खरेदी करणे, प्रवास करणे अशा सर्व बाबी स्वस्त आणि सोप्यासूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना दुहेरी लाभ : विक्रीत वाढ व कराचा भार कमीदेशाच्या समृद्धीला स्वदेशीच्या माध्यमातून शक्तीविदेशी वस्तूंपासून मुक्ती मिळवावी लागेलप्रत्येक घर आणि दुकान स्वदेशीचे प्रतीक बनवा.