आता विस्तारवाद विसरा; पंतप्रधान मोदींचा चीनला इशारा

लेह- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अनपेक्षितपणे लेह-लडाखला भेट दिली. भारत आणि चीनदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांची भेट महत्वाची मानली जात आहे. जवानांचे मनोधैर्य वाढावे यासाठी मोदींनी लडाखमध्ये जवानांना संबोधित केले. जवानांच्या शौर्याचा आणि बलिदानाचा देशाला अभिमान आहे. जवानांनी सर्व जगाला आपले शौर्य दाखवून दिले आहे. आता विस्तारवादाला थारा नाही, असे म्हणत त्यांनी चीनची आरेरावी सहन करणार नसल्याचा इशाराच चीनला दिला आहे.

Speaking in Nimu. India is proud of the courage of our armed forces. https://t.co/juUjqkAp6v

— Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2020