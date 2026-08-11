Delhi Politics: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शरद पवार गटाच्या आठ खासदारांशी भेट; मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या चर्चेने राजकीय वर्तुळात खळबळ

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतचे विधेयक पुन्हा संसदेत मांडले जाण्याचा कयास वर्तवला जात असताना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आठ खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. या बैठकीत राज्यातील विकासकामांसह अन्य मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा मिळावा, यासाठी द्रमुक आणि शरद पवार यांच्या पक्षाशी भाजपची खलबते चालू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी घेतलेल्या मोदी यांच्या भेटीला महत्व आले आहे. विरोधी पक्षांनी चालवलेल्या गदारोळामुळे संसदेत मागील पंधरा दिवसांपासून कोणतेही कामकाज होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे थेट पंतप्रधानासमोर समस्या मांडण्यात आल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. सुमारे वीस मिनिटे चाललेल्या बैठकीत खासदारांनी दुष्काळ आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विषयांची माहिती पंतप्रधानांना दिली. .शिवाय खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील विविध विषय मांडले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले जावे; महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला जावा आदी मागण्या खासदारांनी मोदी यांच्याकडे केल्या. मागण्यांचे लेखी निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात आले. राज्यात सध्या अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. त्यात पाण्याची कमतरता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शहरांचा वाढता विस्तार, स्थानिक पातळीवरील विकास कामे यांचा समावेश आहे. वरील विषयांसह खासदार स्थानिक विकास निधीचा मुद्दा मांडण्यात आला. या निधीच्या वापरासाठी राज्य सरकारकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याचे शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना सांगितले. खासदार अमोल कोल्हे, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके यांनी विविध प्रश्न मांडले..पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूसबैठकीच्या प्रारंभी पंतप्रधान मोदी यांनी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे शरद पवार यांच्या प्रकृतीच्या अनुषंगाने विचारपूस केली. पवार यांची कार्यशैली आणि त्यांच्या राजकीय प्रवासाची स्तुती करतानाच त्यांच्यातील कामाची ऊर्जा आणि उत्साह हा राजकारणातील प्रत्येकासाठी उत्तम आदर्श असल्याचे मोदी म्हणाले..मोदींसमोर मांडलेले मुद्दे- नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग, पुणे-नाशिक मेट्रो, कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्ग- छत्रपती संभाजीनगर येथील पीएम गतीशक्ती योजना- जेएनपीटी बंदर, इंद्रायणी मेडिसिटी, चाकण एमआयडीसी- खड्ड्यांचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी- उजनी धरणाचे पाणी मांजरा धरणा सोडत बीड जिल्ह्याला दिलासा द्यावा- गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी मिळणाऱ्या मदतीचा कोटा वाढवावा- कर्करोगाच्या उपचाराच्या सुविधेचा मुद्दा- चंद्रभागा नदीचे प्रदूषण, कांद्याचे दर.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.आठही खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघांतील समस्या मोदी यांच्यासमोर मांडल्या. या बैठकीचा संबंध लगेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये जाण्याशी लावला जाऊ नये.- अमोल कोल्हे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.