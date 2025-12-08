PM Modi: "तर ४० लाख झाडे लावावी लागली असती!" पीएम मोदींनी सांगितले, कशी काशी देशासाठी 'मॉडेल' बनली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशामध्ये ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीवर हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिटमध्ये बोलताना महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, २०१४ पर्यंत देशाची सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता (Solar Energy Generation Capacity) केवळ ३ गिगावॉट होती, जी गेल्या १० वर्षांत वाढून १३० गिगावॉटच्या आसपास पोहोचली आहे..यादरम्यान त्यांनी आपला संसदीय मतदारसंघ काशी (वाराणसी) येथील आकडेवारी देत सांगितले की, 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' संपूर्ण देशासाठी एक मॉडेल बनली आहे. काशीने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून इतके कार्बन उत्सर्जन कमी केले आहे, जे कमी करण्यासाठी ४० लाख झाडे लावावी लागली असती. पीएम मोदींनी काशीचा संपूर्ण तपशील सादर केला आणि सांगितले की काशीच्या लोकांची दर महिन्याला सुमारे ५ कोटी रुपयांची बचत होत आहे..ऊर्जा क्षेत्रातील अभूतपूर्व क्रांतीपंतप्रधानांनी देशासमोर असलेल्या ऊर्जा आव्हानांचा उल्लेख करताना सांगितले की, आज भारत दरवर्षी सुमारे १२.५ लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात करतो. इतका मोठा आयात खर्च असूनही २०१४ पर्यंत भारताची सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता केवळ ३ गिगावॉट होती.गेल्या १० वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात एक अभूतपूर्व क्रांती आली आहे आणि एकूण क्षमता १३० गिगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. त्यांनी विशेषतः रूफटॉप सोलरवर लक्ष केंद्रित करून सांगितले की, यातही भारताने केवळ रूफटॉप सोलरमधून २२ गिगावॉट क्षमता जोडली आहे..काशी बनारस बनले 'पीएम सूर्य घर' योजनेचे मॉडेलपंतप्रधानांनी आपला संसदीय मतदारसंघ काशी (वाराणसी) येथील खासदार या नात्याने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' च्या यशाचे आकडे शेअर केले. काशीमध्ये २६,००० हून अधिक घरांमध्ये ही योजना लागू झाली असून, सोलर प्लांट लावण्यात आले आहेत.या संयंत्रांमधून दररोज ३ लाख युनिटपेक्षा जास्त वीज निर्माण होत आहे. यामुळे काशीच्या लोकांचे दर महिन्याला सुमारे ५ कोटी रुपये वीज बिलात वाचत आहेत. म्हणजेच, वर्षभरात ६० कोटी रुपयांची बचत होत आहे..पर्यावरणाला मोठा फायदापंतप्रधानांनी या योजनेच्या पर्यावरणीय लाभांवरही भर दिला. ते म्हणाले, इतकी सौर ऊर्जा निर्माण झाल्यामुळे दरवर्षी सुमारे ९० हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कमी होत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, इतके कार्बन उत्सर्जन संपवण्यासाठी (खपवण्यासाठी) आपल्याला ४० लाखाहून अधिक झाडे लावावी लागली असती..पीएम मोदी यांनी जोर देऊन सांगितले की, हे आकडे फक्त काशीचे आहेत; संपूर्ण देशात ही योजना किती मोठा फायदा पोहोचवत आहे, याची कल्पना केली जाऊ शकते. ही योजना देशातील लोकांना ऊर्जा सुरक्षेच्या या अभियानात थेट सहभागी होण्याची संधी देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.