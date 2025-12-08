देश

PM Modi: "तर ४० लाख झाडे लावावी लागली असती!" पीएम मोदींनी सांगितले, कशी काशी देशासाठी 'मॉडेल' बनली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशामध्ये ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीवर हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिटमध्ये बोलताना महत्त्वाचे विधान केले.
सकाळ वृत्तसेवा
