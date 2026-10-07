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Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नवी घोषणा, २०४७ पर्यंत ठेवले टार्गेट; म्हणाले हम करके दिखाएंगे...

Narendra Modi latest speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य पुन्हा अधोरेखित केले. २५ वर्षांच्या राजकीय प्रवासाच्या निमित्ताने मोदींनी मोठा निर्धार व्यक्त केला.
Narendra Modi

Narendra Modi

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Narendra Modi 2047 vision : गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी सुरू केलेल्या राजकीय प्रवासाला आज २५ वर्षे पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास पूर्ण केलेल्या मोदी यांनी या निमित्ताने २०४७ पर्यंत भारताला विकसित आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.

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