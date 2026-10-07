Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नवी घोषणा, २०४७ पर्यंत ठेवले टार्गेट; म्हणाले हम करके दिखाएंगे...

Narendra Modi 2047 vision : गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी सुरू केलेल्या राजकीय प्रवासाला आज २५ वर्षे पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास पूर्ण केलेल्या मोदी यांनी या निमित्ताने २०४७ पर्यंत भारताला विकसित आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला..मोदी यांच्या राजकीय प्रवासाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प सभा’मध्ये ते बोलत होते. “२०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवायचे आहे आणि आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. ये हम करके दिखाएंगे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..आपल्या राजकीय प्रवासात विरोधक आणि टीकाकारांकडूनही शिकायला मिळाल्याचे मोदी यांनी सांगितले. “ज्यांनी माझा विरोध केला, त्यांनी मला लोकशाहीची ताकद शिकवली,” असे ते म्हणाले. विरोधकांच्या टीकेमुळे आपल्या निर्णयांचा आणि कामाचा पुनर्विचार करण्याची संधी मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आक्रमक?; देशातील सर्व मत्र्यांचे मागवले वर्क बुक; उद्याच्या बैठकीत होणार झाडाझडती.भारताने भविष्यात ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवावे, तसेच अंतराळ क्षेत्रात आणखी मोठी प्रगती करावी, अशी अपेक्षाही मोदी यांनी व्यक्त केली. जनतेने दिलेल्या विश्वासामुळेच आपण आजच्या जबाबदारीपर्यंत पोहोचलो असल्याचे सांगत मोदी म्हणाले, “माझ्यासाठी जनता देवस्वरूप आहे.” देशाने आपल्याला खूप काही दिले असून देशवासीयांची सेवा करणे हीच आपली सर्वांत मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.