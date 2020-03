मोदींनी घेतली मंत्रिमंडळाची बैठक, पण अशी...

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आज (बुधवार) मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीतही सहभागी मंत्री ठराविक अंतरावर बसल्याचे पाहायला मिळाले.

Social distancing is need of the hour. We are ensuring it... Are you?

Picture from today’s cabinet meeting chaired by Hon’ble PM @narendramodi ji.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Lr76lBgQoa

— Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2020