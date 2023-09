नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा आज ९१ वा वाढदिवस आहे. यानिमित्त जगभरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील माजी पंतप्रधानांना थेट फोन करुन शुभेच्छा दिल्या तसेच त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. (PM Narendra Modi spoke on phone with former PM Manmohan Singh today and wished him on his birthday)

जगभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव

सकाळी पंतप्रधानांनी ट्विटरवरुन मनमोहन सिंग यांना शुभेच्छा दिल्या. "मनमोहन सिंगजी यांच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि चांगल्या आरोग्याची कामना करतो" असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं. पण नंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना थेट फोन करुन विचारपूस केली आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छाही दिल्या. (Latest Marathi News)

व्हिलचेअरवरुन संसदेत लावली हजेरी

वयाची नव्वदी पार केल्यानं आता मनमोहन सिंग यांची प्रकृती ठीक नसते, व्हिलचेअरवरुनच त्यांचं दैनंदिन कामकाज सुरु असतं. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेतही मनमोहन सिंग यांनी व्हिलचेअरवरुनच हजेरी लावली होती.

दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या विधेयकावर मतदानासाठी मनमोहन सिंगांनी हजेरी लावली होती. त्यांचा हा फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पण पक्षाची गरज लक्षात घेता त्यांनी आपलं कर्तव्य बजावलं होतं. (Marathi Tajya Batmya)