RepublicDay2020 : पंतप्रधानांनी सुरु केली नवी परंपरा; अमर जवान ज्योती ऐवजी... 

नवी दिल्ली : दरवर्षीची परंपरा मोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा प्रजासत्ताकदिनी अमर जवान ज्योती ऐवजी नव्याने निर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात (वॉर मेमोरियल) जाऊन हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांच्यासोबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व तिन्ही दलाचे प्रमुख उपस्थित होते.

Delhi: PM Modi leads the nation in paying tributes to soldiers who lost their lives in the line of duty, by laying a wreath at National War Memorial. CDS Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Naravane, Navy Chief Admiral Karambir Singh, Air Force Chief Air Marshal RKS Bhaduria present. pic.twitter.com/CGTWo2Co4Y

— ANI (@ANI) January 26, 2020