भारताकडे डोळे वटारून पाहणाऱ्यांना शिकवला धडा : पंतप्रधान 

नवी दिल्ली : देशाकडे डोळे वटारुन जे कोणी पाहत होते. या सर्वांना भारताने धडा शिकवला आहे. भारतमातेकडे डोळे वर करुन पाहाल तर तुमचे डोळे काढून घेण्याची ताकद आमच्यात आहे, हे भारतीय लष्करातील जवानांनी दाखवून दिले आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' या कार्यक्रमात केले. तसेच जे जवान हुतात्मा झाले आहेत, त्याबद्दल संपूर्ण देशाला अत्यंत दुःख होत आहे, असेही ते म्हणाले.

भारताने आत्तापर्यंत अनेक संकटांचा सामना केला. परंतु फक्त एका वर्षात अनेक संकटांचा सामना आपण केला आहे. त्यामुळे आता डगमगून जाण्याची गरज नाही. अनेक संकटांचा सामना करत आपल्याला पुढे जायचे आहे. या वर्षातच आपल्याला नवी स्वप्नं पाहायची आहेत, हे कुणीही विसरु नये. मला 130 कोटी भारतीयांवर पूर्ण विश्वास आहे. तसेच संकट कितीही मोठे असले तरीही भारताचे संस्कार हे निस्वार्थ भावनेने सेवेची प्रेरणा देत आहेत, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबाबाबत अभिमान

ज्या जवानांनी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली अशा हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबाबाबत आम्हाला अभिमान आणि गर्व आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या कुटुंबातील जवान हुतात्मा झाले, त्यांनीही घरातील दुसऱ्या मुलांना सैन्यातच भरती करणार असे म्हटले आहे.

