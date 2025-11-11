PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'

उत्तराखंडच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त (२५ वा राज्य स्थापना दिवस) आयोजित मुख्य समारंभात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी (१० नोव्हेंबर) डेहराडून येथे पोहोचले..यावेळी त्यांनी ८२६० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. त्यांनी उत्तराखंडच्या मागील २५ वर्षांतील उपलब्धींचे कौतुक करत, पुढील २५ वर्षांसाठी रोडमॅप घेऊन पुढे जाण्याचे आवाहन केले..Vande Bharat: काशी ते खजुराहो, लखनऊ ते बंगळूरू! वंदे भारतने जोडला प्रगतीचा महामार्ग; मोदींचा संदेश, भारताची यात्रा आता नव्या वेगात.एफआरआय (FRI) परिसरात आयोजित समारंभात पंतप्रधान मोदी यांनी गढवाली आणि कुमाऊंनी भाषेत राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, ९ नोव्हेंबर हा दिवस उत्तराखंडच्या नागरिकांच्या दीर्घ तपस्येचे फळ आहे..हा दशक उत्तराखंडचापंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २५ वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ज्या आशा-आकांक्षा घेऊन उत्तराखंडची निर्मिती केली, ती सर्व स्वप्ने आज पूर्ण होत आहेत. ते म्हणाले की, जेव्हा मी माझ्या आध्यात्मिक यात्रेसाठी येथे येत असे, तेव्हा येथील लोकांचा संघर्ष आणि परिश्रम मला प्रेरित करत असे. याच विश्वासाने मी बाबा केदारचे दर्शन घेतल्यानंतर सांगितले होते की, हे दशक उत्तराखंडचे असेल. आता मला पूर्ण विश्वास आहे की, हा काळ उत्तराखंडच्या उत्कर्षाचा (प्रगतीचा) आहे..२५ वर्षांतील मोठा बदलपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या प्रगतीचे आकडेवारीसह विश्लेषण करताना सांगितले की, राज्य निर्मितीच्या वेळी राज्याचा अर्थसंकल्प सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा होता, तर आज तो १ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. वीज उत्पादन चार पट वाढले असून, रस्त्यांची लांबी दुप्पट झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या १ वरून १० वर पोहोचली आहे. तसेच, पूर्वी सहा महिन्यांत ४,००० विमान प्रवासी होते, तर आज एका दिवसातच ४,००० हून अधिक प्रवासी विमानाने प्रवास करतात..कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल क्रांतीपंतप्रधान म्हणाले की, उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेचा कनेक्टिव्हिटीशी (जोडणी) खूप जवळचा संबंध आहे. सध्या राज्यात दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्रकल्पांवर काम सुरू आहे: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे प्रकल्प, दिल्ली-डेहराडून एक्सप्रेस वे, गौरीकुंड-केदारनाथ आणि गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवेची पायाभरणी झाली आहे. उत्तराखंड सरकार आता सफरचंद आणि किवीच्या शेतकऱ्यांना डिजिटल चलनात (Digital Currency) अनुदान देत आहे, ज्यामुळे आर्थिक मदतीचा मागोवा घेणे शक्य झाले आहे..२०४७ चा रोडमॅप: जागतिक आध्यात्मिक राजधानीपंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, उत्तराखंडने मागील २५ वर्षांत विकासाचा मोठा टप्पा पार केला आहे, पण आता राज्याला पुढील २५ वर्षांचा रोडमॅप निश्चित करायचा आहे. जर उत्तराखंडने ठरवले, तर ते पुढील काही वर्षांत स्वतःला जगाची आध्यात्मिक राजधानी म्हणून स्थापित करू शकते. येथील मंदिरे, योग आणि आश्रमांना जागतिक नेटवर्कशी जोडता येईल..प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात योग केंद्रे आणि वाइब्रंट व्हिलेज छोटे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. पर्यटकांनी होमस्टेमध्ये डुबके, चुटकानी, रोट, अरसा आणि झंगोराची खीर चाखल्यास ते पुन्हा इथे येतील. 'वन डिस्ट्रिक्ट – वन फेस्टिवल' धोरणाद्वारे उत्तराखंडला जागतिक नकाशावर आणता येईल. उत्तराखंडच्या १५ कृषी उत्पादनांना जीआय (GI) टॅग मिळाला आहे. 'बेडू फल' आणि 'बद्री तूप' यांना मिळालेला जीआय टॅग हे गौरवास्पद आहे..Pushkar Singh Dhami : ‘नीती आयोगा’त अव्वल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत देशात पहिला क्रमांक; उत्तराखंडला ‘विकासाचे मॉडेल राज्य’ बनवण्याचा धामींचा संकल्प”.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने युसीसी (UCC) लागू करण्याच्या गंभीरतेमुळे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. तसेच धर्मांतरण विरोधी आणि दंगल नियंत्रण कायद्यांसारखी धाडसी धोरणे सरकारने स्वीकारली आहेत. पंतप्रधान मोदींनी राज्याच्या जनतेला शुभेच्छा देत आवाहन केले की, "जेव्हा देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल, तेव्हा उत्तराखंड कोणत्या उंचीवर असेल, हा मार्ग आपल्याला निवडायचा आहे. त्यामुळे वाट न पाहता, आपल्याला आपल्या मार्गावर चालायला सुरुवात करायला हवी." या प्रवासात भारत सरकार नेहमी उत्तराखंड सरकारसोबत उभे राहील, अशी ग्वाही देऊन त्यांनी 'वंदे मातरम' च्या घोषणेसह आपल्या भाषणाचा समारोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.