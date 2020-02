मोदींनी घेतला लिट्टी चोखा अन् कुल्लड चहाचा मनसोक्त आस्वाद!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच काहीतरी हटके गोष्टी करून सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतात. काल (ता. १९) संध्याकाळी त्यांनी नवी दिल्लीतील जनपथ येथे लागलेल्या 'हुनर हट' येथे हजेरी लावली. तिथे लागलेल्या सर्व स्टोल्सला त्यांनी भेच दिली. पण एका खाण्याच्या स्टॉलवर त्यांनी असं काही केलं की, सगळे बघतच राहिले!

मोदींनी काल संध्याकाळी हुनर हटमध्ये हजेरी लावली. सर्व स्टॉल्सला भेट दिली व सर्व स्टॉलवर असणाऱ्या सर्व कामगारांचा उत्साह वाढवला. येथील एका पदार्थाच्या स्टॉलवर मोदींनी चक्क लिट्टी चोखाचा आस्वाद घेतला. एवढेच नाही तर तर कुल्लडमध्ये चहा देखील घेतला. त्यांनी हे फोटोने उत्साहाने आपल्या ट्विटरवर शेअर केले आहेत. यावेळी त्यांच्यासह अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी होते.

Had tasty Litti Chokha for lunch along with a hot cup of tea... #HunarHaat pic.twitter.com/KGJSNJAyNu — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

मोदींना बघून या सर्व कारागीरांचा आनंद द्वीगुणित झाला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संपवून मोदी अचानकपणे हुनर हटमध्ये पोहोचले. चित्रांचे स्टॉल, वाद्यांचा स्टॉल, खाद्य पदार्थांच्या स्टॉलला मोदींनी भेट दिली. त्यांनी या हुनर हटचे फोटो व व्हिडिओही ट्विटरवर शेअर केले आहेत.

Glimpses of our culture and diversity in one map…have a look at this. #HunarHaat pic.twitter.com/dFWyO0KC3K — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

Trying my hand at some music in #HunarHaat... pic.twitter.com/LQDV2DWcyO — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020

हुनर हट चे आयोजन अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने केले आहे. यात देशभरातील कारागीर आपली कला घेऊन हुनर हटमध्ये आले आहेत.