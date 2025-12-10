PM Narendra Modi : आता लक्ष्य पश्चिम बंगाल! रालोआच्या बैठकीत आतापासूनच तयारीचे निर्देश

नवी दिल्ली - गंगा नदी बिहारमधूनच बंगालला असे नमूद करून बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर भाजप-रालोआला आता बंगालमध्येही विजयाचा झेंडा फडकवायचा आहे, असे आज संसद भवन परिसरात भाजप-रालोआच्या बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढचे लक्ष्य ठेवले..बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेला भाजप-रालोआचा ऐतिहासिक विजय हा आघाडीचा विजय असून त्याचे शिल्पकार नीतिशकुमार आहेत. बिहारच्या या विजयानंतर आता बंगालची पाळी आहे. बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट तीव्र करावी लागेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.भाजप-रालोआ संसदीय पक्षाच्या बैठकीमध्ये उपस्थित खासदारांंनी बिहारच्या विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले. जेडीयूचे नेते संजय झा आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह यांनी पंतप्रधानांचा या विजयाबद्दल हार घालून सन्मान केला . बिहारचा विजय हा आघाडीची एकजूटता आणि नेतृत्वाची ताकद आहे..या विजयाचे शिल्पकार नीतिशकुमार असल्याचे सांगून राज्याचा विकास आणि सुशासनाविषयी बिहारच्या जनतेची इच्छा त्यातून व्यक्त झाली आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. बिहारच्या विजयामुळे रालोआची ऊर्जा दुप्पट झाली असून पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीची आतापासून तयारी करावी लागेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. .देशात वेगवान सुधारणांचे पर्व देश आता पूर्णपणे वेगवान आणि स्पष्ट इराद्यांच्या सुधारणांच्या टप्प्यातून वाटचाल करीत आहे. खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये अधिक सक्रिय राहून केंद्र सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवाव्यात..येत्या २५ डिसेंबर रोजी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची जयंती आणि २६ डिसेंबर रोजी वीर बालदिवस निमित्त व्यापक स्तरावर कार्यक्रमांचे आयोजन करावे. विविध बँकांमध्ये अडकलेले जनतेचे ७८ हजार कोटी रुपये परत मिळवून देण्यासाठी खासदारांनी सक्रिय भूमिका पार पाडावी, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.