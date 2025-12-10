देश

PM Narendra Modi : आता लक्ष्य पश्चिम बंगाल! रालोआच्या बैठकीत आतापासूनच तयारीचे निर्देश

बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर भाजप-रालोआला आता बंगालमध्येही विजयाचा झेंडा फडकवायचा आहे.
नवी दिल्ली - गंगा नदी बिहारमधूनच बंगालला असे नमूद करून बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर भाजप-रालोआला आता बंगालमध्येही विजयाचा झेंडा फडकवायचा आहे, असे आज संसद भवन परिसरात भाजप-रालोआच्या बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढचे लक्ष्य ठेवले.

