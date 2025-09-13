देश

PM Narendra Modi: मणिपूरमधून पंतप्रधान मोदींच्या सुशीला कार्कींना शुभेच्छा; स्पष्ट शब्दात म्हणाले...

PM Narendra Modi: मणिपूरमधून पंतप्रधान मोदींच्या सुशीला कार्कींना शुभेच्छा; स्पष्ट शब्दात म्हणाले...
संतोष कानडे
Updated on

इंफाळ: पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरची राजधानी इंफाळ येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना सांगितले की, "नेपाळ हा भारताचा मित्र आहे, एक जवळचा मित्र. आज १४० कोटी भारतीयांच्या वतीने मी सुशीला कार्की यांचं नेपाळच्या हंगामी सरकारचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन करतो."

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Manipur
nepal
violence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com