PM Narendra Modi: मणिपूरमधून पंतप्रधान मोदींच्या सुशीला कार्कींना शुभेच्छा; स्पष्ट शब्दात म्हणाले...

इंफाळ: पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरची राजधानी इंफाळ येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना सांगितले की, "नेपाळ हा भारताचा मित्र आहे, एक जवळचा मित्र. आज १४० कोटी भारतीयांच्या वतीने मी सुशीला कार्की यांचं नेपाळच्या हंगामी सरकारचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.".नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलनांनंतर आता स्थिती पूर्ववत होत आहे आणि एका नव्या शासनाची सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी भारताच्या या शेजारील देशाच्या हंगामी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांना शुभेच्छा दिल्या. कार्की यांनी हे सर्वोच्च पद स्वीकारणे हे महिला सक्षमीकरणाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. सोबतच, पंतप्रधानांनी नेपाळी तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान मोदींचे हे वक्तव्य मणिपूर दौऱ्यादरम्यान आले, जिथे त्यांनी हिंसाग्रस्त भागांना भेट दिली..नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी शुक्रवारी रात्री शपथ घेतल्यानंतर अधिकृतपणे हंगामी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतर चार दिवसांनी त्यांची नियुक्ती झाली. ओली यांना त्यांच्या सरकारविरोधात झालेल्या देशव्यापी जनआक्रोशामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते. सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आहेत..इंफाळमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नेपाळ भारताचा एक जवळचा मित्र आहे. आज १४० कोटी भारतीयांच्या वतीने मी सुशीला कार्की यांचे नेपाळच्या हंगामी सरकारचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन करतो. नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांनी शपथ घेणे हे महिला सक्षमीकरणाचे एक उत्तम उदाहरण आहे.".सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्या नेपाळमध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीचा मार्ग आणतील. त्यांनी नेपाळच्या तरुणांचे कौतुक केले, ज्यांनी अस्थिर वातावरणातही लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "त्यांची सकारात्मक विचारसरणी आणि कार्य केवळ प्रेरणादायक नाही, तर नेपाळच्या नव्या उदयाचे स्पष्ट संकेत आहेत. मी नेपाळला त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो.".