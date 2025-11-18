देश

PM Surya Ghar Yojana: उत्तर प्रदेशात पीएम सूर्य घर योजनाची मोठी यशस्वी झेप, २.७५ लाख घरांवर सौर ऊर्जा, लहान व्यवसायांना मोठा दिलासा

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशातील पीएम सूर्य घर योजना, सौर ऊर्जा आणि रूफटॉप सोलर स्थापनेमुळे ग्रामीण कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो आहे.लहान व्यवसायांना स्थिर वीजपुरवठा, कमी मासिक बिल आणि वाढत्या उत्पन्नाचा फायदा मिळत असून लाखो घरांवर सौर संयंत्रे बसवली जात आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागांमध्ये 'पीएम सूर्य घर योजना' (PM Surya Ghar Yojana) लोकांमध्ये एक नवी आशा घेऊन आली आहे. सौर ऊर्जेवर आधारित ही योजना शेतकरी, लहान व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देत आहे.

