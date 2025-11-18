PM Surya Ghar Yojana: उत्तर प्रदेशात पीएम सूर्य घर योजनाची मोठी यशस्वी झेप, २.७५ लाख घरांवर सौर ऊर्जा, लहान व्यवसायांना मोठा दिलासा

उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागांमध्ये 'पीएम सूर्य घर योजना' (PM Surya Ghar Yojana) लोकांमध्ये एक नवी आशा घेऊन आली आहे. सौर ऊर्जेवर आधारित ही योजना शेतकरी, लहान व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत वेगाने काम केले असून, राष्ट्रीय स्तरावर शीर्ष कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे..UP Government: १ कोटी रुपये कर्ज आणि ५० टक्के सबसिडी! फक्त पाळा शेळ्या; युपी सरकारची ही योजना आहे फायद्याची.२.७५ लाखांहून अधिक घरांवर लागले 'रूफटॉप सोलर'अधिकृत आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत २,७५,९३६ हून अधिक घरांवर 'रूफटॉप सोलर संयंत्र' (Rooftop Solar Plants) स्थापित करण्यात आले आहेत. रूफटॉप सोलर बसवण्यात उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रनंतर देशात तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर एकूण अर्जांमध्ये ते दुसऱ्या स्थानावर आहे. या संयंत्रांमुळे ग्राहकांना मोफत विजेचा लाभ मिळत आहे आणि पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे..लहान व्यवसायांना स्थिरता, उत्पन्नात वाढया योजनेचा सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम लहान व्यवसायांवर दिसून येत आहे. पूर्वी वीज खंडित झाल्यामुळे वेल्डिंग वर्कशॉप, आटा चक्की, किराणा दुकान, न्हाव्याचे दुकान आणि मोबाईल दुरुस्ती युनिट्ससारख्या व्यवसायांवर परिणाम होत होता. आता सौर ऊर्जेमुळे या व्यवसायांना वीज कपातीचा सामना करावा लागत नाही, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न स्थिर झाले आहे आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत..गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही मोठा लाभ झाला आहे. मोफत विजेमुळे त्यांच्या मासिक खर्चात १५ ते २०% पर्यंत कपात झाली आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे शिक्षण, आरोग्य आणि बचतीकडे अधिक चांगले लक्ष देऊ शकत आहेत..₹१,८०८ कोटींहून अधिक सबसिडीचे वितरणया योजनेला वेग देण्यासाठी सरकारने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ₹१,८०८.०९ कोटी रुपयांची सबसिडी (अनुदान) वितरित केली आहे. सबसिडी मिळाल्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढला आहे आणि रूफटॉप सोलर लावण्याची गतीही वाढली आहे..UP Jobs: योगी सरकारचा तरुणांसाठी रोजगार मेळा; दर महिन्याला नोकरीच्या संधी, डेलॉईट इंडियासोबत केला मोठा करार .शीर्ष लाभार्थी जिल्हे:लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर आणि बरेली हे या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी जिल्हे आहेत. इतर जिल्ह्यांमध्येही रूफटॉप सोलर बसवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.