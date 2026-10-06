PM Suryaghar : महिन्याला ५-६ हजारांचे वीजबिल? सोलर पॅनेल बसवा; मिळवा ७८ हजारांची सबसिडी, रांचीमध्ये विशेष शिबिरे

वाढत्या वीजबिलामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रांची शहरात ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी जनजागृती आणि नोंदणी शिबिरे सुरू करण्यात आली आहेत. या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवून वीजखर्चात मोठी बचत करता येते. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून सोलर क्षमतेनुसार ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते..सोलर पॅनेलमुळे वीजबिलात मोठी बचतघरातील वीज वापर आणि बसवण्यात आलेल्या सोलर पॅनेलची क्षमता यानुसार वीजबिलात होणारी बचत बदलते. उपलब्ध माहितीनुसार, १ ते २ किलोवॅट क्षमतेची यंत्रणा बसवल्यास काही घरांमध्ये वीजबिलात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते.ज्या घरांमध्ये दर महिन्याला सुमारे ५ ते ६ हजार रुपयांचे वीजबिल येते, तेथे अधिक क्षमतेची सौरऊर्जा यंत्रणा बसवल्यास वीजखर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष बचत मात्र घरातील वीज वापर, सोलर यंत्रणेची क्षमता आणि स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल..७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदानपीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत सोलर पॅनेलच्या क्षमतेनुसार केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार,१ ते २ किलोवॅटपर्यंतच्या यंत्रणेसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान२ ते ३ किलोवॅटपर्यंतच्या यंत्रणेसाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान३ किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येऊ शकते. पात्र लाभार्थ्यांना हे अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते.सोलर यंत्रणेचा प्रत्यक्ष खर्च मात्र पॅनेल, इन्व्हर्टर, ब्रँड, क्षमतेसह इतर उपकरणांनुसार बदलू शकतो..ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रियायोजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना संबंधित अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम पोर्टलवर जाऊन वीज ग्राहक क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाच्या माध्यमातून नोंदणी करावी लागते.त्यानंतर आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर करून अधिकृत विक्रेत्याची निवड करता येते. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विक्रेत्यामार्फत सोलर यंत्रणा बसवली जाते. त्यानंतर आवश्यक तपासणी आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पात्र लाभार्थ्याला अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात मिळते..कोणाला मिळू शकतो लाभ?घराच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी पुरेशी जागा आणि योग्य सूर्यप्रकाश उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेच्या नियमांनुसार पात्रता पूर्ण करणे गरजेचे आहे.यापूर्वी त्याच छतावरील सौर प्रकल्पासाठी सरकारी अनुदान घेतले आहे का, याचीही तपासणी केली जाते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी योजनेच्या सध्याच्या पात्रता आणि अनुदानाच्या नियमांची अधिकृत पोर्टलवर माहिती घेणे आवश्यक आहे.रांचीमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जनजागृती शिबिरांमधून नागरिकांना योजनेची माहिती, नोंदणी प्रक्रिया आणि सोलर पॅनेल बसवण्याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. त्यामुळे वाढत्या वीजखर्चाला पर्याय म्हणून घरगुती सौरऊर्जेकडे वळण्याची संधी नागरिकांना मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.