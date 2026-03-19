PNG Gas Connection : गॅस सिलिंडरचं टेन्शन मिटलं ! आता २४ तासांत मिळेल PNG कनेक्शन, घरबसल्या 'असा' करा अर्ज

24 Hours PNG Approval: देशात सध्या एलपीजी गॅस सिलिंडर्सचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस अभावी लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.काही ठिकाणी गॅस वितरणास विलंब होत आहे, तर इतर ठिकाणी लोकांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने नागरिकांना 'PNG' (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कडे वळण्याचे आवाहन केले आहे..मंगळवारी, वायू मंत्रालयाने असे स्पष्ट केले की,नवीन पीएनजी कनेक्शन्सना २४ तासांच्या आत मंजुरी दिली जावी. सरकारने संबंधित राज्य प्राधिकरणांना निर्देश दिले आहेत की, PNG शी संबंधित सर्व नवीन परवानग्या २४ तासांच्या कालावधीत निकाली काढाव्यात. घरबसल्या, अगदी आरामात PNG जोडणीसाठी अर्ज तुम्ही कसा करू शकता, जाणून घेऊया. .एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी लोकांनी मोठ्या संख्येने पीएनजी कनेक्शन पर्याय निवडावा, यावर सरकारने स्पष्टपणे भर दिला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, 'इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड' (IGL), 'गेल' (GAIL), 'महानगर गॅस लिमिटेड' आणि 'भारत पेट्रोलियम' यांसारख्या कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या कंपन्यांनी अशी घोषणा केली आहे की, ३१ मार्चपूर्वी PNG जोडणीसाठी नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सवलती दिल्या जातील. .या सवलतींमध्ये जोडणी शुल्क माफ करणे, लवचिक पेमेंट पर्याय आणि इतर लाभांचा समावेश आहे. दिल्ली आणि लगतच्या शहरांमधील जे घरगुती ग्राहक PNG जोडणीचा पर्याय निवडतील, त्यांना ५०० रुपयांपर्यंतचा गॅस मोफत दिला जाईल; मात्र यासाठी त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी गॅसचा वापर सुरू करणे आवश्यक आहे..LPG Connection Rules : ...तर 'या' ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाही, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय .यातील सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, पीएनजी कनेक्शन मिळवण्यासाठी आता तुम्हाला प्रत्यक्ष कार्यालयात (ऑफिसमध्ये) जाण्याची गरज नाही; तुम्ही घरबसल्या, अगदी आरामात ऑनलाइन अर्ज करू शकता. सर्वात आधी, तुमच्या विशिष्ट भागात PNG सेवा उपलब्ध आहे की नाही, हे तुम्हाला तपासून पाहावे लागेल. .हे करण्यासाठी, संबंधित गॅस पुरवठादार कंपनीच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि तुमच्या परिसराचा 'पिन कोड'सबमिट करा. जर तुमच्या भागात ही सेवा उपलब्ध असेल, तर तुम्हाला एक ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. या अर्जामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, ईमेल पत्ता आणि ओळख पडताळणीशी संबंधित कागदपत्रांची माहिती यांसारखे तपशील द्यावे लागतील.