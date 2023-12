POK Row: "...तर ते ही नसतं अन् हे ही"; पीओकेसाठी नेहरुंना जबाबदार धरणाऱ्या शहांना फारुख अब्दुल्लांचं उत्तर

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जम्मू व काश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक आणि जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना संशोधन विधेयकावर चर्चा पार पडली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु यांना पीओकेसाठी जबाबदार धरलं.

तसेच त्यांची ही गंभीर चूक होती असंही भर सभागृहात सांगितलं. पण त्यांच्या या विधानाला जम्मू व काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. (POK Row Farooq Abdullah reply to Amit Shah who held Pandit Nehru responsible for Pakistan Occupied Kashmir)