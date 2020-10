J&K:तिरंगा फडकवण्याचा प्रयत्न करणारे भाजप कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात

नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या तिरंग्यासंबंधीच्या वक्तव्यानंतर भाजप आक्रमक झाली आहे. त्यांच्या वक्तव्याविरोधात भाजप आज श्रीनगर ते कुपवाडापर्यंत तिरंगा यात्रा काढत आहे. याच दरम्यान, लाल चौकातील क्लॉक टॉवरवर राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

पोलिसांनी चार भाजप कार्यकर्त्यांना या प्रकरणी ताब्यात घेतले आहे. कार्यकर्ते लाल चौकात तिरंगा फडकावण्याचा प्रयत्न करत होते. दरम्यान, नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटलं होतं की, जोपर्यंत जम्मू-काश्मीर पुन्हा कलम 370 लागू केले जात नाही, तोपर्यंत त्या कोणताही झेंडा हाती घेणार नाहीत. यावेळी त्यांच्या टेबलवर काश्मीरचा झेंडा ठेवण्यात आला होता.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Police detain Bharatiya Janata Party (BJP) workers who were allegedly trying to hoist national flag at clock tower in Lal Chowk, Srinagar. pic.twitter.com/j8rUFH0kco

— ANI (@ANI) October 26, 2020