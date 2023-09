Video: पोलीस कर्मचाऱ्याचा विसर्जन मिरवणुकीत भन्नाट डान्स; उपस्थितांचीही उत्स्फुर्त दाद

By

हैदराबाद : देशभरात गणेश विसर्जन मिरवणुका सुरु आहेत. यामध्ये सर्वच स्तरातून भाविकांचा आणि जनतेचा मोठा उत्साह दिसतो आहे. या मिरवणुकांमध्ये सुरक्षेसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात आहे.

पण या तणावाच्या वातावरणातही काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी डान्सचा आनंद लुटला. हैदराबादमध्ये एका पोलीस कर्मचाऱ्यानं केलेल्या भन्नाट डान्सचा व्हिडिओ समोर आला आहे. (Police personnel dance during Ganesh Visarjan procession at Tank Bund in Hyderabad)

भन्नाट सोलो परफॉर्मन्स

पीटीआयच्या माहितीनुसार, हैदराबादेतील टँकबंड भागात तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी डान्सचा मनमुराद आनंद लुटला. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला असून यामध्ये आपल्या पोलिसाच्या गणवेशात एका कर्मचाऱ्यानं सोलो डान्स परफॉर्म केला. यावेळी इतर सहकाऱ्यांनी देखील त्याला साथ दिली. (Latest Marathi News)

पोलिसांचा विसर्जन मिरवणुकीतील हा उत्साह आणि डान्सला उपस्थितांनी देखील दाद दिली. पोलिसाच्या या भन्नाट डान्सकडं उपस्थित गर्दीतील लोकांनी हाच उंचावून प्रतिसाद देखील दिला.