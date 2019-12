प्रियांका गांधींच्या आरोपावर पोलिस अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण, पाहा...

लखनऊ ः (सीएए) विरोधात उत्तर प्रदेशात आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी एका माजी पोलिस अधिकाऱ्याची भेट घेण्यासाठी जाताना पोलिसांनी मला अडवले. माझा गळा दाबला आणि मला ढकलून दिले, असा गंभीर आरोप काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी यांनी शनिवारी उत्तर प्रदेश पोलिसांवर केला होता. पोलिसांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

#PriyankaGandhi broke away from her fleet, rode on a scooty without helmet, jostled & pushed police officers

She broke rules & protocols in Lucknow#IStandWithArchanaSingh who was only trying to perform her duty

Shame on Priyanka for demonising @Uppolicepic.twitter.com/nwarJQYQLf

— Archie (@archu243) December 29, 2019