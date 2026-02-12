हॉटेलमध्ये चालवलं जायचं सेक्स रॅकेट, ५०० तरुणी, १०० ग्राहक; दलाल २० हजार घेऊन तरुणींना द्यायचे ५ हजार

गाझियाबादमधील वैशाली इथं बुधवारी एका मोठ्या सेक्स रॅकेटचा खुलासा झाला. महागुन सरोवर पोर्टिगो नावाच्या हॉटेलमध्ये हा सगळा प्रकार सुरू होता. पोलिसांनी या प्रकरणी तिघांना अटक केलीय, तर काही आरोपी फरार आहेत. छाप्यात पोलिसांनी हॉटेलमधून ११ मुलींची सुटका केली. त्या वेगवेगळ्या राज्यातील असल्याचं समजतं. मॅनेजरच्या फोनमध्ये ५०० पेक्षा जास्त मुलींचे फोटो सापडले आहेत. ग्राहकांना व्हॉटसअपवर मुलींचे फोटो आणि दर पाठवून सौदा केला जायचा..पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत तिघांना अटक केली असून हॉटेल मॅनेजर राहुल शर्मा, वेटर सुनिल सिंह आणि अंकित चौहान अशी त्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, आम्हाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सेक्टर तीन एफ वैशाली इथं असलेल्या हॉटेलवर छापा टाकला. छाप्यावेळी हॉटेलमध्ये गोंधल उडाला होता. पोलिसांनी वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये वेश्याव्यवसायासाठी आणलेल्या ११ तरुणींची सुटका केली. यावेळी काही लोक तिथून फरार झाले..पोलीस की दलाल? मदत मागायला आलेल्या तरुणीला पाठवलं बुधवार पेठेत, पोलीस ठाण्यातच 'सौदा'; निलंबन अन् कोंम्बिग ऑपरेशनचा दिखावा.पोलिसांनी दुपारी दोनच्या सुमारास हॉटेलवर छापा टाकला. हॉटेलमधून सुटका केलेल्या मुलींचं वय २१ ते ३१ वर्षे या दरम्यान आहे. गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या या मुली आहेत. कामाच्या नावाखाली त्यांना हॉटेलमध्ये आणून वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आलं होतं..सुटका केलेल्या महिलांची पोलीस चौकशी केली असता त्यांनी सांगितलं की, ग्राहकांकडून १५ ते २० हजार रुपये घेतले जायचे, मात्र त्यांना ५ हजार रुपयेच देत होते. हॉटेलमध्ये परदेशी तरुणीही आणल्या जात होत्या. मॅनेजरकडून ग्राहकांना व्हॉटसअपवर मुलींचे फोटो पाठवले जायचे. त्यानंतर ते हॉटेलमध्ये येत असतं. मॅनेजरच्या फोनमध्ये ५०० पेक्षा जास्त मुलींचे फोटो आणि १०० पेक्षा जास्त ग्राहकांचे फोन नंबर सापडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.