पीएसआयने उत्पन्नापेक्षा जास्त माया जमवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी चौकशी केली असता उत्पन्नापेक्षा ४४ लाख रुपये जास्त खर्च केल्याचं आढळून आलं. उत्तर प्रदेशात रामपूरमधील बिलासपूर कोतवाली इथं ड्युटीवर असताना पीएसआयने उत्पन्नापेक्षा ४४ लाख रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचं दक्षता विभागाच्या तपासात समोर आलं आहे. या अतिरिक्त रकमेच्या स्रोताचे कारण देता आलं नाही. त्यामुळे पीएसआयविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे..राजीव कुमार त्रिपाठी असं या पोलीस उपनिरीक्षकाचं नाव आहे. त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत संपत्ती आणि खर्च अधिक असल्याची तक्रार गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेश सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाच्या दक्षता विभागाच्या निर्देशानुसार त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि मालमत्तेची चौकशी सुरू करण्यात आली..शब्द पाळणार, कसलाही अडथळा आला तरी दूर करू; विशेष अधिवेशनाआधी पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?.तपासात राजीव कुमार त्रिपाठी यांचं ज्ञात आणि वैध स्रोतांमधून मिळालेलं एकूण उत्पन्न १ कोटी ५० लाख ८१ हजार ४५१ रुपये असल्याचं समोर आलं. मात्र मालमत्ता खरेदी आणि देखभालीसाठी त्यांनी १ कोटी ९५ लाख ५ हजार ४१९ रुपये खर्च केले होते. म्हणजेच त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ४४ लाख २३ हजार ९६८ रुपये अधिक खर्च झाल्याचं तपासात आढळलं. हा खर्च त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा सुमारे २९.३३ टक्के जास्त होता..अतिरिक्त पैशांचा स्रोत विचारण्यात आला असता त्यांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलं नाही. त्यानंतर दक्षता विभागाचे निरीक्षक अंगद सिंह यांच्या तक्रारीवरून बरेली येथे गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(ब) आणि १३(२) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे..दरम्यान राजीव कुमार त्रिपाठी यांची सुमारे दीड महिन्यापूर्वी संभल जिल्ह्यात बदली झाली होती. सध्या त्यांची तिथे नियुक्ती आहे. आता या प्रकरणाच्या पुढील तपासात अतिरिक्त रक्कम कुठून आली आणि कोणत्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली याची चौकशी केली जाणार आहे. यापूर्वी २०२५ मध्ये रामपूर जिल्ह्यात तक्रारी आणि कामातील निष्काळजीपणाच्या आधारे ६६ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यापैकी ४२ जणांना निलंबित करण्यात आलं होतं तर २४ जणांना पोलीस मुख्यालयात पाठवण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.