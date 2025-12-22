देश

BJP Minister Statement : ''राजकीय गरज म्हणून जाहीर केल्या अनेक योजना; आता पूर्ण करणं कठीण'', भाजप मंत्र्याची कबुली; राजकीय वर्तुळात खळबळ!

Political Compulsion Behind Schemes : भाजपाचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी सरकारी योजनांबाबत धक्कादायक विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर राजकीय विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेसने त्यांच्या विधानानंतर भाजपावर जोरदार टीकाही केली आहे.
Kailash Vijayvargiya statement

Kailash Vijayvargiya statement

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राजकीय गरज होती म्हणून आम्ही अनेक सरकारी योजना जाहीर केल्या, मात्र आता त्या पूर्ण करणं कठीण आहे, असं विधान मध्यप्रदेशमधील भाजपाचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी केलं आहे. भोपाळमधील एका बैठकीत बोलताना त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेसने त्यांच्या विधानानंतर भाजपावर जोरदार टीकाही केली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Madhya Pradesh
political

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com