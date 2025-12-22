BJP Minister Statement : ''राजकीय गरज म्हणून जाहीर केल्या अनेक योजना; आता पूर्ण करणं कठीण'', भाजप मंत्र्याची कबुली; राजकीय वर्तुळात खळबळ!

राजकीय गरज होती म्हणून आम्ही अनेक सरकारी योजना जाहीर केल्या, मात्र आता त्या पूर्ण करणं कठीण आहे, असं विधान मध्यप्रदेशमधील भाजपाचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी केलं आहे. भोपाळमधील एका बैठकीत बोलताना त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेसने त्यांच्या विधानानंतर भाजपावर जोरदार टीकाही केली आहे..भोपाळ येथे आयोजित बैठकीत बोलताना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय म्हणाले, ''यापूर्वी अनेक योजनांच्या घोषणा राजकीय गरजेतून करण्यात आल्या. मात्र, आता त्या घोषणांची अंमलबजावणी करणे मोठे आव्हान आहे. शहरी विकासाशी संबंधित अनेक योजना पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुरेशा निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, त्या प्रमाणात निधी मिळत नाही.''.'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.ते म्हणाले, ''शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यासोबतच नागरिक सुविधांची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घरे आणि वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य आहे. राज्याकडे असलेल्या संसाधनांच्या जोरावर या योजना पूर्ण करणे सोपे नाही'', असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..दरम्यान, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांच्या विधानानंतर काँग्रेसने भाजप सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. ''भाजप सरकार मोठमोठी आश्वासनं आणि घोषणा करून सत्तेत आले, मात्र आता जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून सरकार मूलभूत सुविधा देण्यातही असमर्थ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निवडणुकीच्या काळात करण्यात आलेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठा फरक असतो, हे पुन्हा अधोरेखित झालं आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिनव बारोलिया यांनी केली..Ghulam Nabi Azad: झोपलेल्या पक्षांना विजय मिळवणे अशक्य: गुलाम नबी आझाद; काँग्रेस नेतृत्वावर साधला निशाणा.महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेसच्या या टीकेला भाजपानेही प्रत्युत्तर दिलं. ''काँग्रेस विनाकारण राजकारण करत आहे. भाजप सरकारमध्ये एकही जनकल्याणकारी योजना बंद करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून जनतेच्या हितासाठी सातत्याने काम करत'', असं भाजपचे प्रवक्ते अजय यादव म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.