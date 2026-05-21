Tamilnadu Government: तामिळनाडूमध्ये AI साठी स्वतंत्र मंत्रालय! खातेवाटप जाहीर, मुख्यमंत्र्यांकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

Vijay Thalapathy: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मंत्रिमंडळाचा मोठा विस्तार करत प्रशासकीय व्यवस्थेला एक नवीन दिशा दिली आहे. केरळ राज्याच्या धर्तीवर तामिळनाडूने देशातील दुसरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मंत्रालय स्थापन केले आहे..मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखाली टीव्हीकेप्रणित सरकारमधील मंत्र्यांच्या खात्यांचे वाटप जाहीर करण्यात आले आहे. वेलाचेरी विधानसभा मतदारसंघातील 'टीव्हीके'चे आमदार आर. कुमार यांच्याकडे या नवनिर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..राजभवनात आयोजित एका विशेष समारंभात राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी नवीन मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मुख्यमंत्री विजय यांनी सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS), महसूल, पोलीस आणि गृह अशी अत्यंत महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली आहेत..एन. आनंद यांच्याकडे ग्रामीण विकास, पंचायत, पंचायत युनियन आणि लघु सिंचनासह सिंचन प्रकल्प; के. ए. सेंगोट्टैयान यांच्याकडे महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन; एन. मरी विल्सन यांच्याकडे वित्त (अर्थ), पेन्शन, नियोजन आणि विकास मंत्रालय तर आर. निर्मलकुमार यांच्याकडे वीज, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, कायदा, न्यायालये आणि तुरुंग विभाग आहे..मंत्रिमंडळाच्या या विस्तारात अनेक तरुण चेहऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. आधव अर्जुन यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि क्रीडा विकास, के.जी. अरुणराज यांच्याकडे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण, तर पी. वेंकटरमणन यांच्याकडे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाची धुरा सोपवण्यात आली आहे..तसेच एस. कीर्तना यांच्याकडे उद्योग, विनोद यांच्याकडे कृषी आणि शेतकरी कल्याण, जेगदेश्वरी के. यांच्याकडे समाजकल्याण आणि महिला सक्षमीकरण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आर. कुमार हे नव्याने स्थापन झालेले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), आयटी आणि डिजिटल सेवा हे महत्त्वाचे मंत्रालयं सांभाळतील.