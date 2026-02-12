देश

कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा पेच? 'थोडा संयम बाळगा, मुख्यमंत्रिपद बदलाबाबत योग्यवेळी उत्तर देईन'; DK शिवकुमारांचा कोणावर निशाणा?

DK Shivakumar Responds to Karnataka CM Change Speculation : कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बदलाबाबत डी. के. शिवकुमार यांनी संयम राखण्याचे आवाहन करत योग्य वेळीच भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सांगितले.
DK Shivakumar Karnataka CM Siddaramaiah

सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : मुख्यमंत्रिपद बदलाबाबत योग्यवेळीच उत्तर देईल. त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावू नका. थोडा संयम बाळगा. मीच योग्य वेळी बोलणार आहे, असे सांगत कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी उत्सुकता वाढविली आहे.

