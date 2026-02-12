कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा पेच? 'थोडा संयम बाळगा, मुख्यमंत्रिपद बदलाबाबत योग्यवेळी उत्तर देईन'; DK शिवकुमारांचा कोणावर निशाणा?

बंगळूर : मुख्यमंत्रिपद बदलाबाबत योग्यवेळीच उत्तर देईल. त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावू नका. थोडा संयम बाळगा. मीच योग्य वेळी बोलणार आहे, असे सांगत कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी उत्सुकता वाढविली आहे..नवी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी अद्याप कोणत्याही वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतलेली नाही. सध्या ते आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले..काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या भेटीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘पक्ष कार्यालयात गेलो होतो. कोणाला भेटलो, काय चर्चा झाली, याबाबत वेगवेगळ्या व्याख्या करू नका. मीच योग्य वेळी बोलेन. थोडा वेळ थांबा.’ शिवकुमार यांचे बंधू आणि माजी खासदार डी. के. सुरेश यांनी बंगळूरमध्ये ‘मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या दिलेले वचन पाळतील’ असे वक्तव्य केले होते..Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; दोन दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता, डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट.त्यावर प्रतिक्रिया देताना शिवकुमार म्हणाले, ‘मी आधीच सांगितले आहे की, वेळच उत्तर देईल. माझ्या आणि सिद्धरामय्या यांच्यात काय चर्चा झाली आहे, हे आम्हा दोघांनाच माहिती आहे. पुढील काळात यावर बोलू. बोलण्याची वेळ केव्हा येईल, ते वेळच ठरवेल.’.केंद्र सरकारने सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर बोलताना त्यांनी म्हटले की, ‘काँग्रेसनेच या देशात ‘वंदे मातरम्’चा पाया घातला आहे. राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि संविधान देशाला काँग्रेसने दिले. इतर जण आमचा आदर्श घेत आहेत.’.कर्नाटकात एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात राष्ट्रकवी कुवेंपू यांनी रचलेले ‘सर्व जनांगदा शांतीय तोटा’ हे गीत राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्यात आले, त्याची आठवण करून देत त्यांनी सांगितले की, या गीतात सर्व धर्मांचा सन्मान केला आहे. ‘हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा सर्व धर्मांना आदर देणारी आमची परंपरा आहे. आमचे राज्य शांततेचे उद्यान आहे, असे ते म्हणाले..राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अनिवार्य करणार?सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत आणि ‘वंदे मातरम्’ दोन्ही सादर करण्याच्या अनिवार्यतेबाबत पुढील काळात चर्चा करू, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.