Bay of Bengal Cyclone : बंगालच्या उपसागरात तीव्र चक्रीवादळाचे संकेत; राज्यात पावसाचा अलर्ट, अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Weather Update : मागच्या काही दिवसांपासून बंद झालेला पाऊस काही ठिकाणी पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्राची तीव्रता वाढत असून, रविवारी (ता. २६) सकाळपर्यंत चक्रीवादळ तयार होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज (ता. २५) पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून, या जिल्ह्यांना सतर्कतेचा (येलो अलर्ट) इशारा देण्यात आला आहे..पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्र शनिवारी (ता. २४) अधिक ठळक झाले. या प्रणालीची तीव्रता वाढत असून, २८ ऑक्टोबरपर्यंत ती आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ पोहोचण्याची शक्यता आहे. याशिवाय लक्षद्वीप बेटे आणि लगतच्या अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय आहे. या प्रणालीला लागून समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वारे वाहत आहेत. या कमी दाब क्षेत्रापासून उत्तर तमिळनाडूच्या किनाऱ्यापर्यंत हवेच्या कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..अमरावतीत राज्यातील उच्चांकी तापमानराज्यातील अनेक भागांत तापमानाचा पारा सातत्याने ३५ अंशांच्या पुढे राहत आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी ३७.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मुंबईतील सांताक्रूझ येथेही तापमान ३७ अंशांच्या पुढे गेले. सोलापूर आणि अकोला येथे ३६ अंशांपेक्षा अधिक तापमान नोंदविण्यात आले. दुसरीकडे, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात राज्यातील नीचांकी १७.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather Update : कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यातील हवामान बदलणार; चार जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज, आठ जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा.उत्तर कोकणात उष्ण व दमट हवामानआज पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या उर्वरित भागांत ढगाळ हवामानासह उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.