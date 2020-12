PowerAt80 : शरद पवारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आज 80 वर्षांचे झाले. पवारांचा जन्म डिसेंबर 12, 1940 रोजी पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे झाला. त्यांचे छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तीन आदर्श आहेत. सर्वप्रथम इ.स. 1967 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत ते बारामती मतदारसंघातून विजयी झाले. 18 जुलै इ.स. 1978 रोजी शरद पवारांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. इ.स. 1984 सालची लोकसभा निवडणूक पवारांनी लढवली आणि ते लोकसभेवर निवडून गेले. 10 जून इ.स. 1999 रोजी शरद पवारांनी त्यांच्या 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची' स्थापना केली. समकालीन भारताच्या राजकारणातील एक उत्तुंग व्यक्तीमत्त्व म्हणून पवारांचं स्थान निर्विवाद आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज शरद पवार यांना जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. शरद पवार यांचा जन्म 12 डिसेंबर,1940 मध्ये झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करुन म्हटलंय की, शरद पवार यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा. देव त्यांना चांगले आरोग्य आणि दिर्घायुष्य देवो.

Best wishes to @PawarSpeaks Ji on his birthday. May Almighty bless with good health and a long life.

