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Venezuela Earthquake: भूकंपाने क्षणार्धात होत्याचे नव्हते...! डोळ्यांसमोर कोसळली घरे़; रात्रभर नागरिक रस्त्यांवर

Fear Keeps Citizens on Streets All Night: व्हेनेझुएलातील दोन भीषण धक्क्यांनी शेकडो कुटुंबे उघड्यावर; राजधानीसह अनेक राज्यांतील इमारती, विमानतळ, रेल्वे-मेट्रो सेवा ठप्प
Devastating Quake Leaves Massive Destruction; Families Forced to Sleep Under Open Sky

Devastating Quake Leaves Massive Destruction; Families Forced to Sleep Under Open Sky

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कॅराकस : व्हेनेझुएलामध्ये काल सायंकाळी झालेल्या दोन शक्तिशाली भूकंपांमुळे अवघ्या काही सेकंदांत शेकडो कुटुंबांचे संसार उघड्यावर पडले. नागरिकांच्या डोळ्यांसमोर त्यांची हक्काची घरे आणि टोलेजंग इमारती पत्त्यांसारख्या कोसळल्या. या आकस्मिक आपत्तीमुळे हजारो नागरिकांनी आपली संपूर्ण रात्र रस्त्यावर जागून काढली.

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