Jairam Ramesh : डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मुनीर कौतुक धोक्याचे, जयराम रमेश यांचा दावा; उपदेश आणि घोषणेची वेळ निघून गेली

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडून पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची करण्यात आलेली स्तुती ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी धोक्याची घंटा आहे, असे सांगतानाच घोषणा आणि उपदेश देण्याची वेळ निघून गेली आहे, अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली. अमेरिका आणि अन्य काही देशांनी भारताविरोधात आव्हाने निर्माण केली असल्याचेही रमेश यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितले..अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांचे मुनीर यांच्या प्रतीचे आकर्षण कायम आहे. मुनीर यांनी २२ एप्रिलच्या पहलगाम हल्ल्याची पार्श्वभूमी तयार केली होती. अशा व्यक्तीची होत असलेली खुलेआम स्तुती हा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगत रमेश म्हणतात की, मागील तीन महिन्यांत ट्रम्प यांनी दोनदा मुनीर यांची भेट घेतली..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रयत्न केल्याचे मुनीर यांनी सांगितले आहे. देशाच्या कूटनीतीच्या अनुषंगाने यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देखावा करण्याची आणि घोषणा, उपदेश देण्याची वेळ निघून गेली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे..''स्वयंभू विश्वगुरु आणि त्यांचे शिष्यांच्या चेहऱ्यावरील पडदा गळून पडला आहे. अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष थांबवल्याचा दावा ट्रम्प यांनी मागील काही काळात वारंवार केला आहे. अलीकडेच क्वांटिको येथे सैन्य अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी मुनीर हे पाकिस्तानातले महत्त्वाचे व्यक्ती असल्याचे सांगितले. मागील नऊ महिन्यात अनेक युद्धे थांबवली असल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे,'' असेही जयराम रमेश म्हणाले..